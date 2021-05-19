​Bu mağarada vuruldu ​

Milli Savunma Bakanlığı, Sofi Nurettin kod adlı teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüsünü paylaştı. Elebaşı teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları da ortaya çıktı. PKK elebaşı Sofi Nurettin’in yerinin tespit edilmesinin ardından TSK harekete geçti. Bölge İHA’larla takip edilmeye başlandı, anlık görüntülerin analiz ve değerlendirmesi yapıldı. İHA’lardan gelen anlık verilerle teröristin saklandığı mağara net olarak görüntüledi. Bölgede sivillerin bulunmadığından emin olunmasıyla mağara 8 Mayıs’ta F-16 ile vuruldu.
HEPSİ HESAP VERECEK
- Bakanlıktan yapılan açıklamada “INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Sofi Nurettin kod adlı teröristin Irak’ın kuzeyine geçmesi, YPG/PYD’nin PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin üst düzey bir sorumlusunu sınır ötesinde başarılı bir operasyonla etkisiz hale getiren TSK ve MİT’in isimsiz kahramanlarını kutluyoruz. Ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan hiçbir terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacaktır” denildi.