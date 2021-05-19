​Bu mağarada vuruldu ​

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ABD Sofi'yi koruyamadı: PKK’nın Suriye’deki 1 numarasıydı

MİT ve TSK’nın ortak operasyonuyla öldürülen Sofi Nurettin, ABD’nin en güvendiği elebaşları arasındaydı. PKK’nın Suriye’deki bir numarası olan terörist, güvenlik tehdidi yaşadığı dönemlerde Amerikalı askerlerin bulunduğu kampta korunuyordu. Pentagon, Suriye eylemlerini Sofi Nurettin ve Şahin Cilo ile planlıyordu. Barış Pınarı Harekatı’ndan sonra örgüt içinde zor duruma düşen bu iki isme ABD’liler kalkan oldu. Suriye’de Şahin Cilo’nun, Kandil’de Sofi Nurettin’in önü açıldı. ABD, Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan’ın başına ödül koyarken Sofi’yi dışarıda tuttu.