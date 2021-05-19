Gündem Bu mağarada vuruldu
ANKARA

Bu mağarada vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Sofi Nurettin kod adlı teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini paylaştı. Irak’ın kuzeyinde kaldığı yer tespit edilen terörist İHA’larla takip edildi. Bölgede sivillerin bulunmadığından emin olunduktan sonra mağara F-16 tarafından vuruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bu mağarada vuruldu ​
Bölgede sivillerin bulunmadığından emin olunmasıyla mağara 8 Mayıs’ta F-16 ile vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Sofi Nurettin kod adlı teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüsünü paylaştı. Elebaşı teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları da ortaya çıktı. PKK elebaşı Sofi Nurettin’in yerinin tespit edilmesinin ardından TSK harekete geçti. Bölge İHA’larla takip edilmeye başlandı, anlık görüntülerin analiz ve değerlendirmesi yapıldı. İHA’lardan gelen anlık verilerle teröristin saklandığı mağara net olarak görüntüledi. Bölgede sivillerin bulunmadığından emin olunmasıyla mağara 8 Mayıs’ta F-16 ile vuruldu.

ABD Sofi'yi koruyamadı: PKK’nın Suriye’deki 1 numarasıydı
GÜNDEM
ABD Sofi'yi koruyamadı: PKK’nın Suriye’deki 1 numarasıydı

HEPSİ HESAP VERECEK

  • Bakanlıktan yapılan açıklamada “INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Sofi Nurettin kod adlı teröristin Irak’ın kuzeyine geçmesi, YPG/PYD’nin PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin üst düzey bir sorumlusunu sınır ötesinde başarılı bir operasyonla etkisiz hale getiren TSK ve MİT’in isimsiz kahramanlarını kutluyoruz. Ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan hiçbir terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacaktır” denildi.

Gara şehidinin babası: 'Sofi Nurettin' isimli teröristin ölüm haberi oğlumuza doğum günü hediyesi oldu
GÜNDEM
Gara şehidinin babası: 'Sofi Nurettin' isimli teröristin ölüm haberi oğlumuza doğum günü hediyesi oldu
Abone Ol Google News
Bakan Koca müjdeyi verdi

Bakan Koca
müjdeyi verdi

On milyon doz Sinovac bu hafta geliyor.
Üç gün daha öldüreyim

Üç gün daha öldüreyim

​Netanyahu, Biden'dan katliam için süre istedi.
ABD Sofiyi koruyamadı

ABD Sofi'yi koruyamadı

​PKK'nın Suriye'deki 1 numarasıydı.
Bu mağarada vuruldu

Bu mağarada vuruldu

MSB, ​Sofi Nurettin kod adlı teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüsünü paylaştı.
Metinleri karıştırmış

Metinleri karıştırmış

Meral ​Akşener HDP'nin diliyle konuştu.
Koruma gücü bize hayat verir

Koruma gücü bize hayat verir

​“Müslüman ülkelerin ortak askeri güç kurma”sı fikrine Filistinliler'den destek.

BM'de ABD engeli

BM'de ABD engeli

'Diğer ülkeler tamam, Amerika tek başına engelliyor.'
Bahçeli'den Filistin çıkışı

Bahçeli'den Filistin çıkışı

'​Gerekirse biz gidip nihai olarak kanı durduralım.'
Çocukları bu bombalarla katlediyor

Çocukları bu bombalarla katlediyor

İşgalci ​İsrail'in infilak etmeyen patlayıcıları Filistinlileri tehdit ediyor.
Gençler bayrağı ileriye taşıyacak

Gençler bayrağı ileriye taşıyacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı.
Anayasa buluşması

Anayasa buluşması

​Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen dünkü buluşma, iki liderin 5. zirvesi oldu.
Hibe desteği <br>10 bin lirayı geçti

Hibe desteği
10 bin lirayı geçti

​4.6 milyar lira esnafın yüzünü güldürdü.
İzmir'de çifte kupa zaferi

İzmir'de çifte kupa zaferi

Lig şampiyonu Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.
Formayı son kez mi giydi?

Formayı son kez mi giydi?

Sezonun oyuncusu olarak gösterilen Ghezzal için transfer iddiası.

​Terör örgütü Diyarbakır'da askeri üssü hedef aldı.
Çocuk katili İsrail

Çocuk katili İsrail

​Filistin'de şehit sayısı 217'ye yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.