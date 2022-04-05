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SAKARYA

Burası Van değil Sakarya

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bahar ayında kar kalınlığının 1 buçuk metreyi geçtiği yayla yolunu görenler şaşırıyor. Bazı vatandaşlar o anları ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.

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Haber Merkezi İHA
Burası Van değil Sakarya
Burası Van değil Sakarya.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bahar ayında kar kalınlığının 1 buçuk metreyi geçtiği yayla yolunu görenler şaşırıyor. Bazı vatandaşlar o anları ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.

KAR GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR

Bahar aylarına girilmesine rağmen Geyve ilçesi Kirpiyan Yaylası’nda kar kalınlığı yer yer 1 buçuk metreyi geçiyor. İlçe merkezinde bahar esintileri görünürken Kamışlı’dan Kirpiyan Yaylası’na giden RES yolundaki kar kalınlığı görenleri şaşırtıyor. Kar birikintilerini gören vatandaşlar ise o anları ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı çektiriyor.

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