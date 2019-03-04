Bursa emin adımlarla   geleceğe yürüyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımdan turizme, kentleşme ve çevreden kültür sanat ve spora kadar her alanda yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri tanıttı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan proje lansman toplantısına Bursa milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, muhtarlar, Cumhur ittifakı çatısı altında birleşen AK Parti ve MHP il başkan ve yöneticileri, AK Parti geçmiş dönem milletvekilleri, akademik ve meslek odaları, esnaf odaları ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile çok sayıda işadamı katıldı. Görsel bir şölen şeklinde hazırlanan toplantıda konuşan Başkan Alinur Aktaş, bugüne kadar Bursa için hizmet üreten herkese teşekkür ederek sözlerine başladı.

HUZUR VEREN ŞEHİR

Bursa’nın düş kuranların hedeflere ulaştığı, yaşayanların huzur bulduğu ve yaşayanlarına huzur veren bir şehir olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, sorunların tespiti için günlerce aylarca çalıştıklarını ve bizzat sahada tespitler yaptıklarını vurguladı. Vatandaşla, akademik odalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, toplumun kanaat önderleriyle, basınla her konuyu görüştüklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Bir şehir tasavvuru oluşturduk. Çünkü biliyoruz ki Bursa bir cihan imparatorluğunun kurulduğu bir şehir. Bursa şehirlerden bir şehir değil, çok özellikli bir şehir. Bursa’nın geçirdiği süreçleri, geldiği noktayı, bugüne kadar sağladığı başarıyı inceledik ve bir yol haritası belirledik. Konularımızı altı başlıkta, Ulaşım ve trafik, Kentleşme ve çevre, Turizm, Yerel ekonomik hayat, Sosyal hayat ve eğitim, Kültür, sanat ve spor olarak belirledik” dedi.

REKLAM

Alinur Aktaş'ın projeleri arasında yer alan etkinlik sahnesi.

Hızlı tren ağa entegre olacak

Hem mevcut hattı daha verimli hale getirecek sinyalizasyon optimizasyonu çalışması hem de yeni yapılacak hatlarla ilgili bilgi veren Başkan Aktaş, sinyalizasyon optimizasyonu çalışmalarının başladığını ve bu çalışma tamamlandığında 3,5 dakika olan sefer sıklığının 2 dakikaya ineceğini kaydetti. Sadece bu düzenleme ile birlikte yeni bir hat yapmadan 284 bin olan günlük yolcu sayısını 2020 Temmuz ayında 460 bine çıkaracaklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Bunun yanında hepinizin bildiği Terminal hattı var. Müstakil olan bu hattı mevcut hatta entegre ediyoruz. Terminal - Kent Meydanı raylı sistem hattımız 8,2 kilometre ve 11 istasyonu var. Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi ve gereken ne ise yapılacak dedi. Bunun yanında 1355 yataklı şehir hastanemiz geliyor. Yine Yüksek Hızlı Tren Bursa’mızla buluşuyor. Yüksek Hızlı Trenin Bursa’daki bitiş noktasını göze alıp, halkımızın tamamen raylı sistemle hızlı trene ulaşımı temin için planlamamızı yaptık. Emek’te biten hattı 5,5 kilometrelik ilave hat ve 4 istasyonla şehir hastanemiz ve Yüksek Hızlı Trenle buluşturuyoruz. Bunun yanında Üniversite hattımızı da 3 kilometre ilave hat ve 2 istasyonla Görükle’ye ulaştıracağız” diye konuştu.

ACEMLER DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLÜYOR

İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden yüzde 12 daha fazla araç trafiğinin olduğu, Bursa’daki tüm yolların kesişme noktası olan Acemler’deki düğümü çözmek için de projelerini hazırladıklarını kaydeden Başkan Aktaş, seçim sonrası ilk olarak işe Acemler’den başlayacaklarını vurguladı. Başkan Aktaş, yeni dönemde toplam 59 akıllı kavşak uygulaması, katlı mekanik otoparklar, park et devam et sistemleri ve 235 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolu gibi yatırımların da trafiğe nefes aldıracağını vurguladı.

REKLAM

Kavşak projesi

YENİDEN YEŞiL BURSA

Kentleşme ve çevre başlığı altında en fazla önem verdikleri konuların başında ‘yeniden yeşil Bursa’ hedefi olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, 40 dönümlük Atatürk Stadyumu’nun yanında Ürünlü’de 70 futbol sahası büyüklüğündeki 500 dönüm alanın da millet bahçesi olarak Bursa’ya kazandırılacağını açıkladı. Başkan Aktaş, Terminalin arkasına yapılacak 86 dönümlük Çeltik Tematik Çiçek ve Su Parkı, 200 dönümlük Gökdere Çocuk Aktivite Köyü ve Trafik Eğitim Merkezi, 225 dönümlük Vakıfköy Kent parkı ve 93 dönümlük Demirtaş Barajı Eğlence Parkı ve Mesire alanı ile Bursa’nın yeniden yeşille bulaşacağını belirtti.

Araçlar tek tek sayıldı

Dünyanın tüm gelişmiş şehirlerinin en önemli ve çözümü için en fazla para harcanan sorununun trafik ve ulaşım olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, bu gerçekten hareketle yatırımlarda aslan payını ulaşıma ayıracaklarını vurguladı. Bursa’nın 2035 yılını hedef alan ulaşım master planını hazırladıklarını ve 2 yıl sonra Bursa’da ulaşımın sorun olarak gündeme gelmeyeceğini hedef aldıklarını dile getiren Başkan Aktaş, tek tek araç sayımları yapılarak hazırlanan planın Büyükşehir Belediye Meclisi’nden de oy birliği ile geçtiğini hatırlattı. Mevcut raylı sistem hatları hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, iki hatta günlük toplam 284 bin yolcu taşıdıklarını belirtti.

Turizmde pasta büyük

Türkiye’nin 2023 hedefinde 50 milyar dolar olan turizm pastasının 70 milyar dolar olarak revize edildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, sahip olduğu tarihi kültürel ve doğal değerlerle Bursa’nın bu pastadan ciddi bir pay alabileceğini kaydetti. Bu konuda yol haritasını belirlediklerini vurgulayan Başkan Aktaş, “Ortalamamız 1,9 gece. Bunu mutlaka 3,5- 4’lere taşımamız lazım” dedi.

REKLAM

BURSA İÇİN CANLA BAŞLA

Mihraplı’da yapımı devam eden şehitliğin anıtının da 18 Mart’ta yerine konulacağını hatırlatan Başkan Aktaş şöyle devam etti; “Bursa için canla başla diyerek yola çıktık. Hiçbir kompleksi olmadan memlekete aşık bir kardeşiniz olarak, tarihten aldığı değerleri ileriye taşımaktan başka hiçbir derdim yok. İnşallah bu dönemde benimle beraber olacak 17 belediye başkanımızla, Cumhur ittifakı çatısında bu işe inanmış, vatana, millete, bayrağa ve devletine canını seve seve feda edecek, ecdadın dün Çanakkale’de bugün 15 Temmuz akşamında yaptığı gibi inanmış kadrolarla Bursa’yı geleceğe taşımanın hesabını yapıyoruz.”

Başkan Aktaş, daha sonra katılımcılarla birlikte fuaye alanındaki proje maketlerini inceleyerek, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.