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Gündem Atmaya kıyamadı, 10 kamyon eşya biriktirdi Ekipler nakit 10 bin 600 lira, 2 gram altın, 1 adet otomobil ve 2 adet motosiklet buldu
BURSA

Bursa haberleri:

Atmaya kıyamadı, 10 kamyon eşya biriktirdi: Ekipler nakit 10 bin 600 lira, 2 gram altın, 1 adet otomobil ve 2 adet motosiklet buldu

Bursa'da yaşanan olay görenleri şaşırttı. Bir evden gelen ağır kokulardan rahatsız olan vatandaşlar zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri evden 10 kamyon eşya çıkarttı. Ekipler, çalışmaları sırasında nakit 10 bin 600 lira, 2 gram altın, 1 adet otomobil ve 2 adet motosiklet buldu.

Haber Merkezi İHA
Değerli olan eşyalar Ayşe U.’ya teslim edilirken, atılacak olanlar kamyona yüklenerek götürüldü.
Değerli olan eşyalar Ayşe U.’ya teslim edilirken, atılacak olanlar kamyona yüklenerek götürüldü.

Bursa'da Osmangazi’ye bağlı Kavaklı Mahallesi Kaleboyu Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir evden ağır kokular geldiğini duyan vatandaşlar önce muhtara, sonra Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine eve gelen ekipler, 62 yaşında emekli İlhan U.’nun evinde incelemelerde bulundu. Ekipler eşyalardan dolayı içeri girmekte zorlanırken, İlhan U.’nun ablası Ayşe U.’nun yardımı ile eve girmeyi başardı.

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Değerli olan eşyalar Ayşe U.’ya teslim edilirken, atılacak olanlar kamyona yüklenerek götürüldü.

Ekipler değerleri eşyaları ayırdı

İlk seferde 4 kamyon eşya çıkarılan evin birinci katı temizlendikten sonra diğer katlarına ulaşabilmek için merdivendeki eşyalar temizlik işçileri tarafından toplanarak kamyona yüklendi. Sonra girilen diğer dairelerde bulunan eşyalar zabıta ekipleri ve temizlik işçilerinin titiz çalışması sonucu tek tek incelenerek değerli eşyalar ayrıldı, atılacaklar kamyona yüklendi.

Değerli olan eşyalar Ayşe U.’ya teslim edilirken, atılacak olanlar kamyona yüklenerek götürüldü.

Bu sırada Ayşe U.’nun kontrolünde yapılan çalışmalarda, garajda yıllanan bir otomobil, 2 motosiklet, 10 bin 600 lira nakit para, 2 adet gram altın, çok sayıda kullanılmayan sıfır ayakkabı, televizyon, radyo, mutfak eşyaları, oyuncaklar, kitaplar, yeni ve eski cep telefonları, elektronik eşyalar ve değerli eşyalar bulundu.

Değerli olan eşyalar Ayşe U.’ya teslim edilirken, atılacak olanlar kamyona yüklenerek götürüldü.

Değerli olan eşyalar Ayşe U.’ya teslim edilirken, atılacak olanlar kamyona yüklenerek götürüldü.

Kavaklı Muhtarı Serap Özbay, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Komşularımız pis kokular geldiğini belirterek şikayette bulundular. Evde böcek ve sineklerin olduğunu söylediler. Ben de Osmangazi Belediyesi’ne dilekçe yazdım. Dilekçede evin temizlenmesini talep ettim. Sağolsun ekiplerimiz geldi. Bu kadar vahim bir durumla karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Bir günde bitiririz zannettik, ama bugün 3. günümüz. Sağ olsun ekipler çalışıyor. Dört katlı olduğu için çok fazla eşya çıktı. Çoğu çöp, ama birçok değerli eşya da var içeride. Hepsine çöp diyemeyiz. Ev sahibi demek ki bu durumdan zevk almış. Kendini o şekilde iyi hissettiği için biriktirmiş. Ama ilk geldiğimizde kapıyı açamadık. Hatta kapıyı açamadığımız için menteşelerini sökmek zorunda kaldık. Ama tabi bu çalışmanın sonucunda da epey yol aldık. Herhalde bugün son olur. Bundan sonra inşallah bir daha biriktirmez diye ümit ediyoruz."
  • Değerli olan eşyalar Ayşe U.’ya teslim edilirken, atılacak olanlar kamyona yüklenerek götürüldü.
    Değerli olan eşyalar Ayşe U.’ya teslim edilirken, atılacak olanlar kamyona yüklenerek götürüldü.
    Değerli olan eşyalar Ayşe U.’ya teslim edilirken, atılacak olanlar kamyona yüklenerek götürüldü.
    Değerli olan eşyalar Ayşe U.’ya teslim edilirken, atılacak olanlar kamyona yüklenerek götürüldü.
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