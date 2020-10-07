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Bursa için kuvvetli yağış uyarısı! 5 günlük Bursa hava durumu

Meteorolojiden Bursa için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Bursa için uyarı yapıldı. Son hava durumu tahminlerinde, Bursa’nın Harmacık, Karacabey ve Büyükorhan ilçeleri için turuncu, diğer ilçeler için sarı uyarı yapıldı.

Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Bursa’nın Harmacık, Karacabey ve Büyükorhan ilçeleri için turuncu, diğer ilçeler için sarı uyarıda bulunduğu açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

  • "08.10.2020 Perşembe saat 09.00’dan itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2) Trakya Kesimi, İstanbul, Çanakkale çevreleri ile Bursa’nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

5 günlük Bursa hava durumu için tıklayınız

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