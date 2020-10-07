Bursa için kuvvetli yağış uyarısı! 5 günlük Bursa hava durumu Meteorolojiden Bursa için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Bursa için uyarı yapıldı. Son hava durumu tahminlerinde, Bursa’nın Harmacık, Karacabey ve Büyükorhan ilçeleri için turuncu, diğer ilçeler için sarı uyarı yapıldı.

Haber Merkezi 07 Ekim 2020, 13:45 Son Güncelleme: 07 Ekim 2020, 14:05 İHA Yeni Şafak