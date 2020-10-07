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Balkanlardan yağış geliyor! Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Edirne hava durumu

Balkanlardan yağış geliyor: İki gün etkili olacak

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yağışlar, Balkanlardan gelen serin havayla birlikte başta Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne olmak üzere tüm Marmara Bölgesinde etkili olacak. Yapılan hava durumu uyarısına göre yağışlar 2 gün etkili olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteoroloji, Balkanlar üzerinden yağışlı havanın geldiğini açıkladı.
Meteoroloji, Balkanlar üzerinden yağışlı havanın geldiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan hava durumu açıklamasında, yağışların Balkanlardan gelen serin havayla birlikte başta Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne olmak üzere tüm Marmara Bölgesinde etkili olacağı bildirildi.

8 Ekim Perşembe hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

  • "Ülkemizin Batı kesimlerinin 8 Ekim 2020 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.
  • Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların perşembe günü Marmara Bölgesinin tamamı ile Kuzey Ege’de kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerimizde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor.
  • Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Perşembe günü Marmara ve Ege Bölgesinde, Cuma günü ise İç Anadolu ve Batı Akdeniz’de kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin yarın için hava durumu tahmin haritası.

İstanbul için uyarı: Perşembe ve cuma günü dolu etkili olacak
GÜNDEM
İstanbul için uyarı: Perşembe ve cuma günü dolu etkili olacak

9 Ekim Cuma hava durumu tahminleri

  • Yağışlı sistemin Cuma günü Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de yağışlara sebep olduktan sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Yeni yağışlı sistemle ilgili çarşamba ve perşembe günleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak uyarıların vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir."

Meteorolojinin cuma günü için hava durumu tahmin haritası.

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