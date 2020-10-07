Balkanlardan yağış geliyor! Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Edirne hava durumu Balkanlardan yağış geliyor: İki gün etkili olacak Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yağışlar, Balkanlardan gelen serin havayla birlikte başta Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne olmak üzere tüm Marmara Bölgesinde etkili olacak. Yapılan hava durumu uyarısına göre yağışlar 2 gün etkili olacak.

Haber Merkezi 07 Ekim 2020, 10:40 Son Güncelleme: 07 Ekim 2020, 10:54 Yeni Şafak