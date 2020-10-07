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İSTANBUL

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Edirne hava durumu

Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden Marmara için turuncu alarm verildi. Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yarın yerel olarak çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bölge genelinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde meydana gelmesi öngörülen yağışların, Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleriyle Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteorolojiden İstanbul ve bazı iller için turuncu alarm verildi.

Meteorolojinin yarın için hava durumu tahmin haritası.

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