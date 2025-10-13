Bütçede aslan payı eğitime

Cumhurbaşkanlığı, 2026 yılı bütçesini Meclis’e bu hafta gönderecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından bağlanarak kanun teklifi olarak 17 Ekim’de Meclis’e gönderilecek 2026 bütçesinin 18 trilyon 886 milyar 852 milyon lira olması bekleniyor. 2026 yılında merkezi bütçeden aslan payını her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığı aldı. Bakanlığın bütçesi 2026 yılında 1 trilyon 943 milyar 515 milyon lira olacak. Bakanlığın bütçesi bu kapsamda gelecek sene bu seneye oranla yüzde 33 artacak.

SAĞLIK İKİNCİ SAVUNMA ÜÇÜNCÜ

Bütçeden ikinci büyük payı ise Sağlık Bakanlığı alacak. Bakanlığa genel bütçeden ayrılan toplam ödeneğin 1 trilyon 471 milyar 6 milyon lira olması öngörüldü. Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin 2026’da 2025’e oranla yüzde 44 oranında artması öngörülüyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesindeki artış ise yüzde 41 oranında olacak. Bakanlığa 2026 yılında 822 milyar 930 milyon lira bütçe ayrıldı.

EMEKLİYE 4 TRİLYON

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi için genel kamu kurumları bütçesinden ayrılan ödeneklerin toplamı 531 milyar 905 milyon lira olacak. Emekli ve memur maaşlarının ödendiği Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçesi ise 2026 yılı için 8 trilyon 196 milyar 699 milyon lira olarak öngörüldü. Bu bütçenin 3,5 ila 4 trilyon lirası 17 milyon emeklinin aylıkları ve ikramiyeleri için kullanılacak. 3,5 trilyon lirası ise 5,2 milyon kamu çalışanının maaşları ve sigorta primlerinin ödenmesine ayrılacak.







