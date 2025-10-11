Yeni Şafak
TBMM Milli Savunma Komisyonu Fransa'da

19:0211/10/2025, Cumartesi
G: 11/10/2025, Cumartesi
Akar başkanlığındaki heyet, Paris UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet ile de görüştü.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet Paris'te bir dizi temaslarda bulundu.

Akar, Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu Başkanı Cédric Perrin ile Ukrayna’daki savaşın seyri, Orta Doğu’daki son gelişmeler ve iki ülke arasında savunma alanında iş birliği olanaklarını ele aldı.

Görüşmenin verimli geçtiğini belirten Akar, bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik ortak yaklaşımların önemine dikkat çekti.

Fransa Ulusal Meclisi Fransa–Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Jean-Louis Roumegas ile yapılan görüşmede ise iki ülke ilişkileri, bölgesel iş birliği ve parlamentolar arası diyaloğun derinleştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ulusal Meclis Milli Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu Başkanı Jean-Michel Jacques ile gerçekleştirilen görüşmede ise bölgesel barış ve istikrara katkı sunacak ortak adımlar değerlendirildi. Akar, bu temasların Türkiye-Fransa ilişkilerinin daha sağlam bir zemine oturmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Akar, Paris UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet ile yaptığı görüşmede kültürel mirasın korunması ve uluslararası işbirliği konularını ele aldı. Görüşmede, Türkiye’nin kültürel değerlerinin uluslararası platformlarda daha etkin şekilde temsil edilmesi yönünde fikir alışverişinde bulunuldu.

Paris OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Esen Altuğ ile yapılan görüşmede ise Türkiye’nin uluslararası ekonomik işbirliği ve kalkınma hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Akar, Türkiye’nin küresel ekonomik yapılarla uyumlu kalkınma politikalarına verdiği önemi vurguladı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki komisyon üyeleri Filistin Barış Planı görüşmelerine katılmak üzere Paris’te bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye dair Akar, Gazze’de kalıcı ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini vurguladı.

