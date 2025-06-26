Büyük Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlamasına tepki

"Sanatın, sporun ve kültürün emperyalist akımların taşıyıcısına dönüştüğü bu çağda, Fenerbahçe gibi köklü bir kulübün 'şampiyonluk kutlaması' adı altında LGBT simgeleriyle bezenmiş, cinsiyetsizleştirme propagandasına alan açan bir sahne performansına ev sahipliği yapması, sadece taraftarları değil bu milletin vicdanını da derinden yaralamıştır."