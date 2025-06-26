Konya'da film gibi olay: 30 yıldır kayıp aranıyordu, kazada bulundu

Yaralının bakımını üstlenen A.T. ile yapılan görüşmede, şahsın yaklaşık 20 yıldır Konya'da yaşadığı, ailesine ulaşılamadığı, memleketinin Sivas ya da Tokat olabileceği ve bir kardeşinin olabileceği bilgisi alındı. Yapılan araştırmalarda telefonla ulaşılan kardeşi olduğu değerlendirilen 1964 doğumlu A.G., kardeşi E.G.'yi yaklaşık 30 yıldır aradıklarını ve mahkemeye gaiplik başvurusunda bulunduklarını belirtti.