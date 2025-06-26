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Konya'da film gibi olay: 30 yıldır kayıp aranıyordu, kazada bulundu

Konya'da film gibi olay: 30 yıldır kayıp aranıyordu, kazada bulundu

12:4026/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
IHA
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Konya'da kayıp kişi 30 yıl sonra kazada bulundu.
Konya'da kayıp kişi 30 yıl sonra kazada bulundu.

Konya'da bir aracın çarptığı hafif zihinsel engelli kişinin kimlik belirleme çalışmasında 30 yıldır kayıp olarak aranan şahıs olduğu belirlendi. Polisin şahsın yakınlarına ulaşması sonrasının ardından kayıp kişi ailesine 30 yılın ardından teslim edildi.

Konya'daki kaza, geçtiğimiz günlerde merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2007 doğumlu M.S. idaresindeki araç yol kenarında yaya olarak yürüyen 50-60 yaşlarındaki hafif zihinsel engelli bir kişiye çarptı. Kaza sonrası Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yaralı şahıs için kimlik tespiti çalışması başlatıldı.

30 yıldır aranıyordu

Yaralının bakımını üstlenen A.T. ile yapılan görüşmede, şahsın yaklaşık 20 yıldır Konya'da yaşadığı, ailesine ulaşılamadığı, memleketinin Sivas ya da Tokat olabileceği ve bir kardeşinin olabileceği bilgisi alındı. Yapılan araştırmalarda telefonla ulaşılan kardeşi olduğu değerlendirilen 1964 doğumlu A.G., kardeşi E.G.'yi yaklaşık 30 yıldır aradıklarını ve mahkemeye gaiplik başvurusunda bulunduklarını belirtti.

Görüşme sırasında gönderilen fotoğraf ile kardeşini teşhis eden A.E., kazada yaralanan şahsın 55 yaşındaki Sivas nüfusuna kayıtlı E.G. olduğunu doğruladı. A.G., kardeşini teslim almak üzere İstanbul'dan Konya'ya geldi. Teslim işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki kardeş İstanbul'a dönüş yaptı.

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