Konya'da film gibi olay: 30 yıldır kayıp aranıyordu, kazada bulundu

Konya'da bir aracın çarptığı hafif zihinsel engelli kişinin kimlik belirleme çalışmasında 30 yıldır kayıp olarak aranan şahıs olduğu belirlendi. Polisin şahsın yakınlarına ulaşması sonrasının ardından kayıp kişi ailesine 30 yılın ardından teslim edildi.
Konya'daki kaza, geçtiğimiz günlerde merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 2007 doğumlu M.S. idaresindeki araç yol kenarında yaya olarak yürüyen 50-60 yaşlarındaki hafif zihinsel engelli bir kişiye çarptı. Kaza sonrası Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yaralı şahıs için kimlik tespiti çalışması başlatıldı.
30 yıldır aranıyordu
Görüşme sırasında gönderilen fotoğraf ile kardeşini teşhis eden A.E., kazada yaralanan şahsın 55 yaşındaki Sivas nüfusuna kayıtlı E.G. olduğunu doğruladı. A.G., kardeşini teslim almak üzere İstanbul'dan Konya'ya geldi. Teslim işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki kardeş İstanbul'a dönüş yaptı.