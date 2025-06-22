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Tam 20 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Aranan şahıs operasyonla yakalandı

Tam 20 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Aranan şahıs operasyonla yakalandı

15:0822/06/2025, Pazar
IHA
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Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışmada silahla gasp suçundan 20 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde "Silahla Gasp" suçundan hakkında "20 yıl 6 ay 3 gün" kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalandı.








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