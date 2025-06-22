Zonguldak'ın tatil beldesi Filyos'ta denize girmek yasaklandı

Zonguldak Filyos'ta yetkililer, halkın can güvenliği için denize girmenin yasaklanması kararını aldıklarını belirterek, özellikle çocuklar ve yüzme bilmeyenler başta olmak üzere herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı. Denizdeki ani akıntılar ve dalga boylarının ciddi tehlike oluşturduğu bildirildi.