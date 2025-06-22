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Zonguldak'ın tatil beldesi Filyos'ta denize girmek yasaklandı

Zonguldak'ın tatil beldesi Filyos'ta denize girmek yasaklandı

15:0022/06/2025, Pazar
IHA
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Yetkililer halkı uyardı: ''Kırmızı bayrak çekili olduğu sürece denize girmek yasaktır.''
Yetkililer halkı uyardı: ''Kırmızı bayrak çekili olduğu sürece denize girmek yasaktır.''

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın uyarısı üzerine deniz koşullarının tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle sahillere kırmızı bayrak çekildi. Sert rüzgar, yüksek dalga ve kuvvetli akıntı riski dolayısıyla vatandaşların denize girmesi yasaklandı.

Zonguldak Filyos'ta yetkililer, halkın can güvenliği için denize girmenin yasaklanması kararını aldıklarını belirterek, özellikle çocuklar ve yüzme bilmeyenler başta olmak üzere herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı. Denizdeki ani akıntılar ve dalga boylarının ciddi tehlike oluşturduğu bildirildi.


Plajlarda görev yapan cankurtaran ekipleri, olası bir acil duruma karşı hazır beklerken, vatandaşlardan uyarılara riayet etmeleri istendi. Öte yandan uyarılarda da bulunularak;"Sert rüzgar ve yüksek dalga nedeniyle denize girmek tehlikelidir. Kırmızı bayrak çekili olduğu sürece denize girmek yasaktır. Cankurtaranlar görev başında ancak risk almamak vatandaşların sorumluluğundadır." ifadelerine yer verildi.


Yetkililer, olumsuz hava ve deniz şartları normale dönene kadar sahil güvenlik ekiplerinin kontrollerine devam edeceğini bildirdi.




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