Hatay'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Hatay'ın Defne ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında kasten öldürme suçundan aranan bir kişi yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. isimli şahıs, Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay'ın Defne ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar da; kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.K. adlı şahıs Defne Turunçlu Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.