Büyük ihmal

Bursa’da, anaokuluna gitmek için bindiği öğrenci servisinde unutulan ve kapısı açık bırakılan araçtan inerek kaybolan 4 yaşındaki çocuk polis tarafından sokakta bulundu. Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi’nde yaşayan S.K, aynı ilçedeki bir anaokuluna gitmesi için ailesi tarafından servise bindirildi. Uyuyakalan çocuk anaokuluna gelindiğinde araçtan inmedi. Daha sonra uyanan çocuk kapısı açık minibüsten indi.
SERVİS ŞOFÖRÜNE ADLİ İŞLEM
- Bölgede devriye gezerken çocuğun kaybolduğunu fark eden Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, S.K’yı ekip aracına bindirerek emniyete götürdü. Polis, çocuğu ailesine teslim etti. Servis şoförü ve görevlisi ile okul kurucu üyesi hakkında adli işlem başlatıldı.