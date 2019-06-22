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İSTANBUL

Büyükçekmece'de fabrikada yangını: Yabancı uyruklu 4 işçi öldü - SONDAKİKA

Büyükçekmece'de yangın: 4 kişi hayatını kaybetti

Büyükçekmece’de bulunan fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 işçi yaşamını yitirdi 2 işçi ise yaralandı. Konuya ilişkin basın açıklaması yayınlayan İstanbul Valiliği, yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için tahkikat başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Olay yerine ekipler sevk edildi.
Olay yerine ekipler sevk edildi.

Büyükçekmece’de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 işçi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan bin 500 metrekarelik alana sahip 4 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Beylikdüzü, Beykent, Kocasinan, Bakırköy, Bağcılar, Şişli, Bayrampaşa, Başakşehir itfaiyesi ile çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

20 işçi kurtarıldı

Olay yerine gelen ekipler, yangın sırasında binanın çatı katına çıkan ve burada mahsur kalan 20 işçiyi kurtardı. İşçilerden 4’ü ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

4 işçi yaşamını yitirdi

İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından fabrika içinde yaptığı incelemede 4 işçinin cesedini buldu.

İtfaiye erleri yaralandı

Yangına ilişkin İstanbul Valiliği de açıklama yaptı. Yangında yaşamlarını yitiren 4 kişinin yabancı uyruklu olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Yaralanan 2 yabancı uyruklu şahıs da ambulanslarla hastaneye sevk edilmiştir.Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan şahısların kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Yangına itfaiye ekiplerimizin müdahalesi sırasında hafif şekilde yaralanan 4 itfaiye görevlimiz de hastaneye sevk edilmiştir. Olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.Söndürülen yangın olayının tüm yönleriyle aydınlatılmasına ilişkin adli ve idari tahkikata başlanmıştır.

Yangına ilişkin yapılan basıın açıklaması.

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