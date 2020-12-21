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GAZİANTEP

Can kaybı 11’e yükseldi

Can kaybı 11’e yükseldi

Gaziantep’teki Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde oksijen sistemindeki arıza nedeniyle çıkan yangında ölenlerin sayısı 11’e yükseldi. Savcılığın görevlendirdiği bilirkişiler olay yerinde incelemede bulunurken hastane çalışanları ile hasta yakınlarının bilgisine başvuruluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Patlamada hayatını kaybedenler memleketlerinde toprağa verildi.
Patlamada hayatını kaybedenler memleketlerinde toprağa verildi.

Gaziantep’te özel bir hastanenin yeni tip koronavirüs yoğun bakım ünitesinde çıkan yangından etkilenen ve başka bir hastaneye sevk edilen hasta yaşamını yitirdi. Yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. Alınan bilgiye göre, Gaziantep’te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde çıkan yangın sonrası 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Hamo Aslan (72) burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aslan’ın yaşamını yitirmesinin ardından, yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

‘İHMAL’ DEMEK YANLIŞ

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlıkça hastanelere gönderilen bir bilgilendirme yazısının, bazı basın yayın organları tarafından yanlış yorumlandığını ve buradan ihmal senaryoları üretildiğini belirterek, “Bakanlığımızın görevi ve yetkisi gereği hastaneleri bilgilendirmesinin, zorlama bir yorumla ‘ihmal’ olarak yansıtılması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

BİLİRKİŞİ İNCELEDİ

Öte yandan, yangınla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma devam ediyor. Başsavcı Vekili koordinesinde iki savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında makine ve elektrik mühendisi ile iş güvenliği uzmanının da arasında bulunduğu bilirkişi heyeti, olay yerindeki incelemelerini tamamladı. Soruşturma çerçevesinde hastane çalışanları ile hasta yakınlarının bilgisine başvuruluyor.

En acı veda

  • Yangında hayatını kaybeden 56 yaşındaki Naciye Ulutürk’ün naaşı, Kızkapanlı Mahallesi’ne getirildi. Yakınlarının dualarla uğurladığı Ulukütük’ün cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlanan Ökkeş Akbulut’un (69) naaşı ise Bahattin Nakıpoğlu Camisi’ne getirildi. Akbulut’un naaşı daha sonra asri mezarlıkta toprağa verildi. Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlanan 75 yaşındaki Mehmet Reşit Seydanoğlu’nun cenazesi de Siirt’in Tillo ilçesinde defnedildi. Yangında hayatını kaybeden Kahraman Taş’ın (71) cenazesi ise Nurdağı ilçesinde toprağa verildi.
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