Can kaybı 11’e yükseldi

Gaziantep’te özel bir hastanenin yeni tip koronavirüs yoğun bakım ünitesinde çıkan yangından etkilenen ve başka bir hastaneye sevk edilen hasta yaşamını yitirdi. Yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. Alınan bilgiye göre, Gaziantep’te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde çıkan yangın sonrası 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Hamo Aslan (72) burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aslan’ın yaşamını yitirmesinin ardından, yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

‘İHMAL’ DEMEK YANLIŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlıkça hastanelere gönderilen bir bilgilendirme yazısının, bazı basın yayın organları tarafından yanlış yorumlandığını ve buradan ihmal senaryoları üretildiğini belirterek, “Bakanlığımızın görevi ve yetkisi gereği hastaneleri bilgilendirmesinin, zorlama bir yorumla ‘ihmal’ olarak yansıtılması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

BİLİRKİŞİ İNCELEDİ

Öte yandan, yangınla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma devam ediyor. Başsavcı Vekili koordinesinde iki savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında makine ve elektrik mühendisi ile iş güvenliği uzmanının da arasında bulunduğu bilirkişi heyeti, olay yerindeki incelemelerini tamamladı. Soruşturma çerçevesinde hastane çalışanları ile hasta yakınlarının bilgisine başvuruluyor.

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