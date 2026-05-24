CHP Genel Merkezi önünde tahliye gerginliği

09:2224/05/2026, Pazar
IHA
Kılıçdaroğlu destekçileri ve Özel destekçileri arasında tahliye gerginliği çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararı ile tekrar CHP Genel Başkanı olmasının ardından CHP Genel Merkezi önünde Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ve Özgür Özel destekçileri arasında tahliye gerginliği çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde partililer arasında çıkan tartışmada su şişeleri havada uçuşurken, yaşanan gerginliğin ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verilmişti. Mutlak butlan kararının ardından parti genel merkezi önünde toplanan partililer arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte su şişeleri ve taşlar havada uçuşurken, olay sonrası çevik kuvvet ekipleri bina çevresinde barikat kurarak güvenlik önlemi aldı.

