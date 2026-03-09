CHP’de 2 numaraların savaşı

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba arasındaki güç çekilmesi büyüyor. Ankara koridorlarında 'iki numaraların savaşı' olarak yorumlanan gerilim, son Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına da yansıdı. Tartışmanın merkezinde ise Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen ve son kurultayda Genel Başkan Yardımcısı olarak MYK'ya giren Sivas Milletvekili Ulaş Karasu yer aldı. Son MYK toplantısında Genel Sekrer Böke, Karasu'nun toplantı salonunda bulunmasına tepki gösterdi. Böke'nin, Genel Başkan Özgür Özel'e hitaben yüksek sesle "Bu adamın yine burada ne işi var?" diyerek rahatsızlığını dile getirdiği öğrenildi. Toplantıdaki bazı üyelerin de duyduğu çıkışın ardından Karasu'nun herhangi bir karşılık vermediği belirtildi. Böke'nin tepkisi yalnızca MYK'daki temsile yönelik değil. Böke, Ağbaba'ya yakın isimlerin parti yönetiminde ve Meclis grubunda etkili olmasından rahatsızlık duyuyor.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba





PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAHATSIZLIĞI

Gerilimin bir başka boyutu ise TBMM'de yaşanıyor. Böke'nin, Veli Ağbaba'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP Sözcüsü olarak görev yapmasından da memnun olmadığı konuşuluyor. Böke'nin, Ağbaba'yı bu görev için yeterli bulmadığını Genel Başkan Özel'e ilettiği belirtiliyor. Bu rahatsızlık Böke ile de sınırlı değil. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan kendi rızasıyla ayrılan CHP'nin ekonomist kökenli isimlerinden İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli de ayrılma gerekçesi olarak Ağbaba ile anlaşmadığı göstermişti. CHP içinde Ağbaba'nın komisyon ve genel kuruldaki eylem ve hitabet performansı demode olarak nitelendiriyor.





ÖZEL AĞBABA'NIN ARKASINDA

Ancak Özel'in bu konuda farklı düşündüğü ifade ediliyor. Parti kulislerine göre Özel, Ağbaba ile Meclis’te 15 yılı aşkın süredir birlikte çalışmanın verdiği güvenle hareket ediyor ve TBMM grubunda en çok güvendiği isimlerden biri olarak görmeye devam ediyor. CHP kulislerinde, Böke'nin kurultay sonrası güçlenen Genel Sekreterlik makamı üzerinden parti yönetiminde daha belirleyici olmak istediği değerlendirmeleri yapılıyor. Buna karşılık Ağbaba'nın da Meclis grubundaki ağırlığını kullanarak Genel Merkez’deki dengeleri etkilemeye çalıştığı öne sürülüyor.





GÖREV DAĞILIMI DEĞİŞEBİLİR

Parti içinde uzun süredir konuşulan 'Genel Merkez ile Meclis grubu arasındaki güç dengesi' tartışmasının son yaşanan gelişmelerle daha görünür hale geldiği belirtiliyor. Kulislerde, bu gerilimin önümüzdeki dönemde parti yönetimi ve grup içindeki görev dağılımlarına da yansıyabileceği konuşuluyor.



