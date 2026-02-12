Yemin töreninde CHP provokasyonu

CHP'nin provokasyonuna sert tepkiler geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yeni atanan bakanlarımızın, bilhassa Adalet Bakanımızın yemin merasiminin icra aşamasında CHP’nin kürsü işgaline kadar varan antidemokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve maruz görülemeyecektir. MHP, yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındadır” diye konuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise CHP'nin engelleme girişiminin demokrasiye saldırı olduğunu belirterek "Bu saygısızlığı kınıyoruz” ifadelerini kullandı.