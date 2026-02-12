Yemin töreninde CHP provokasyonu

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yemin ederek göreve başladı. TBMM Genel Kurulu’ndaki yemin töreninde CHP’liler kürsüyü işgal etmeye çalıştı. AK Partili vekiller de Gürlek’in etrafında etten duvar oluşturdu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir kürsüye yönelince arbede çıktı ve CHP’li Mahmut Tanal’ın burnu kırıldı.
Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek ve İçişleri Bakanlığı’na atanan Mustafa Çiftçi yemin ederek yeni görevlerine başladı. Gürlek, görevi Yılmaz Tunç’tan devraldı. Adalet Bakanlığı’ndaki devir teslim töreninde Tunç, Gürlek’e başarılar diledi. Gürlek, emaneti daha ileri taşımanın gayreti içerisinde olacağını kaydetti. Mustafa Çiftçi, görevi Ali Yerlikaya’dan devraldı. Yerlikaya, Çiftçi’yi tebrik etti. Çiftçi de “Hazreti Süleyman’ın duasıyla ‘Bu bana Rabbimin bir lütfu’ diyorum” dedi.
İŞGAL ETMEYE ÇALIŞTILAR
İki yeni bakan daha sonra TBMM Genel Kurulu’nda yemin etti. Ancak yemin töreninde CHP kürsüyü işgal etmeye çalışarak provokasyona kalkıştı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in kürsüye yönelmesi üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı. AK Partili Osman Gökçek ve Mustafa Varank ile CHP'li Mahmut Tanal arasında yumruklu kavga çıktı. Arbedede Tanal’ın yere düşmesi üzerine kavga büyüdü. Burunu kırılan Tanal hastaneye kaldırılırken CHP'li Servet Mollaoğlu’nun ceketi yırtıldı. CHP'li Cem Avşar ve Servet Mollaoğlu'nun da omzu çıktı.
ANAYASA KİTAPÇIĞI FIRLATTILAR
Arbedenin büyümesi üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ birleşime ara verdi. Tansiyonun düşmediği salonda Gürlek, AK Partili vekillerin oluşturduğu koruma kalkanı arasında yemin etti. Yemin sırasında, CHP'li Nermin Yıldırım Kaya kürsüye anayasa kitapçığı fırlattı.
Yeni bakanlara başarılar diledi
- Görevlerini devreden Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İnşallah bundan sonra birlikte mesai yapacağımız Adalet Bakanımız Akın Gürlek’e ve yeni İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi’ye yüce Mevla’dan üstün muvaffakiyetler temenni ediyorum” dedi.
Kürsü işgali kabul edilemez
- CHP'nin provokasyonuna sert tepkiler geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yeni atanan bakanlarımızın, bilhassa Adalet Bakanımızın yemin merasiminin icra aşamasında CHP’nin kürsü işgaline kadar varan antidemokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve maruz görülemeyecektir. MHP, yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındadır” diye konuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise CHP'nin engelleme girişiminin demokrasiye saldırı olduğunu belirterek "Bu saygısızlığı kınıyoruz” ifadelerini kullandı.