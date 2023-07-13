CHP'de kararlar değişti: Kılıçdaroğlu kurultay için düğmeye basıyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 13 yıl boyunca şans verdikleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süre boyunca 11 seçim ve referandum kaybettiğini belirterek, "Yeter artık, yeter." dedi. "Kılıçdaroğlunun kendisine tarihi çağrıda bulunuyorum. Diyorum ki aklını başına al bay Kemal. Hemen görevi bırakacağını açıkla. Kurultay tarihini, kurultayda aday olmayacağını açıkla" ifadelerini kullanan Özcan "Neymiş? Köylüler TRT'yi izlediği için seçimi kaybetmiş. Senin için biz seçmeni mi değiştireceğiz? Senin kazanacağın seçmen mi bulacağız? Kemal Bey bu kafayla ancak CHP kurultayında Recep Tayyip Erdoğan'ı yener" diye konuştu.