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CHP'de kararlar değişti: Kılıçdaroğlu kurultay için düğmeye basıyor

28 Mayıs hezimetinin ardından koltuk savaşına tutuşan ve koltuğunu korumayı şu ana kadar başarabilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayı yerel seçimler sonrasına bırakmayı düşünüyordu ancak CHP'de kararlar değişti. Delege gücünü elinde bulunduran Kılıçdaroğlu'nun 'Kongreler takvimi sonrası kurultayı hemen toplayalım' talimatı verdiği bildirildi.

10:11 . 13/07/2023 Perşembe
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3 Temmuz'da, 81 ilde başlayan mahalle delegeleri seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği listeler açık ara fark attı.

Kısa süre öncesine kadar kurultayı yerel seçim sonrasına bırakmanın hesaplarını yapan CHP yönetiminde bunun üzerine senaryolar değişti.

Talimat verdi: Hemen toplayalım

Delege gücünü elinde bulunduran Kılıçdaroğlu'nun "
Kongreler takvimi sonrası kurultayı hemen toplayalım"
talimatı verdiği bildirildi.

Kurultay delegelerinin önemli bir kısmını oluşturan İstanbul'daki ön seçimler, rekabetten uzak bir görüntüde devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen listelerin ezici bir çoğunlukla sandıktan galip çıkması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sıkıntılı bir sürece soktu.

190'ı aşkın delegeyi kurultaya gönderecek olan İstanbul'daki bu ezici üstünlük, Kılıçdaroğlu'nun kurultay tarihi konusundaki tereddütünü de ortadan kaldırdı.

Kısa süre öncesine kadar belediye başkanlarından tam destek alabilmek için kurultay tarihini yerel seçim sonrasına bırakmak istediği iddia edilen Kılıçdaroğlu'nun, yaşanan son sürecin ardından "kurultayın ilk fırsatta yapılması" talimatını verdiği öğrenildi.

İlçe yönetimlerinden 'Kılıçdaroğlu' baskısı

Öte yandan CHP'de
30 Temmuz'da
tamamlanacak olan mahalle delegeleri seçimleri, birçok noktada kavga, küfürleşme ve tehdit söylemleri ile devam ediyor.

Ankara Yenimahalle'de farklı liste çıkarmak isteyen gençlerin darp edilmesi olayının ardından, Kayseri'deki bazı seçimlerin de anti-demokratik biçimde ve ilçe yönetimlerinin baskısı altında yapıldığı öne sürüldü.

  • "Değişim" tartışmaları arasında, CHP'de yaşanan ön seçim sancısına yönelik çarpıcı açıklamalar yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan,
    "Bazıları bölgesel olarak anahtar liste çıkartıyor. Bazıları mezhepsel olarak anahtar liste çıkartıyor. Anadolu'nun her ilinde kavga var. Kan gövdeyi götürüyor desek yeridir"
    ifadelerini kullanmıştı.

CHP Meclis Üyesi Hasan Gökpınar’dan genel başkanlığa talip olan İmamoğlu’na sert sözler: Sürece zarar verdiniz
CHP Meclis Üyesi Hasan Gökpınar’dan genel başkanlığa talip olan İmamoğlu’na sert sözler: Sürece zarar verdiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdiği değişim mesajları karşılık bulmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB CHP Meclis Üyesi Hasan Gökpınar'ın tepkisiyle karşılaştı. Önceki gün gerçekleşen İBB Meclis Toplantısı'nda İmamoğlu'na tepki gösteren Gökpınar, "Siz seçildiğiniz günden beri, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve son olarak genel başkanlık adaylığınız tartışılıyor. Siz İstanbul Belediye Başkanısınız, niye İstanbul halkının gözünün önünde böyle tartışmalara meydan verdiniz, sürece zarar verdiniz." dedi. Gökpınar, değişim sitesi açan İmamoğlu'na "CHP’liler hariç herkes girip CHP’ye hakaret ediyor" sözleriyle yüklendi.

Tanju Özcan CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Hemen görevi bırakacağını açıkla, yeter artık yeter
Tanju Özcan CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Hemen görevi bırakacağını açıkla, yeter artık yeter

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 13 yıl boyunca şans verdikleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süre boyunca 11 seçim ve referandum kaybettiğini belirterek, "Yeter artık, yeter." dedi. "Kılıçdaroğlunun kendisine tarihi çağrıda bulunuyorum. Diyorum ki aklını başına al bay Kemal. Hemen görevi bırakacağını açıkla. Kurultay tarihini, kurultayda aday olmayacağını açıkla" ifadelerini kullanan Özcan "Neymiş? Köylüler TRT'yi izlediği için seçimi kaybetmiş. Senin için biz seçmeni mi değiştireceğiz? Senin kazanacağın seçmen mi bulacağız? Kemal Bey bu kafayla ancak CHP kurultayında Recep Tayyip Erdoğan'ı yener" diye konuştu.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Kurultay
2 saat önce
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