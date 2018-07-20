Gündem CHPden 193 bin liralık tuvalet
YALOVA

​CHP'den 193 bin liralık tuvalet

CHP'den 193 bin liralık tuvalet

CHP Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Güney Kore İstanbul Başkonsolu Keewon Hong tarafından düzenlenen açılış töreniyle 193 bin liralık tuvalet Yalova'da açıldı. Dünya Tuvaletler Birliği'nin 193 bin liralık hibesiyle yaptırılan tuvaletin açılışında konuşan Belediye Başkanı Salman "Müslüman bir ülkede yaşıyoruz ve 'Temizlik imandan gelir' diye bir sözümüz var. Bu sözü aklımıza getirerek bu tuvaleti kullanırız" sözleriyle sosyal medyada tepki topladı.

Haber Merkezi AA
CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın açılışını yaptığı 193 bin liralık tuvalet vatandaşların kullanımına sunuldu.
CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın açılışını yaptığı 193 bin liralık tuvalet vatandaşların kullanımına sunuldu.

Yalova'da, Dünya Tuvaletler Birliği'nin (WTA) 193 bin liralık hibesiyle yaptırılan tuvalet, törenle hizmete girdi.

Yalova Belediyesi'nden yazılı olarak yapılan açıklamaya göre, Doğu Sahil Bandı'nda gerçekleştirilen açılış törenine, Güney Kore İstanbul Başkonsolu Keewon Hong, Dünya Tuvaletler Birliği Genel Sekreteri Young Checl Kim ve Güney Koreli konuklar katıldı.

41 metrekare olan ve 193 bin liraya hibe edilen modern tuvaletin içinde bay-bayan ve engelli olmak üzere üç kabin ve ayrıca bebek bakım odası bulunuyor.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, açılış töreninde yaptığı konuşmada, konunun siyaseten kullanılmasının doğru olmadığını belirtti.

"Bazen bu açılışını yapacağımız tuvalet ilimizde siyaseten kullanıldı ve eleştiri aldı ama doğru bir yaklaşım değildi." ifadesini kullanan Salman, şunları kaydetti:

  • "Eğer kardeş şehrimiz Suwon'a gidip de orada bulunan tuvalet müzesini görselerdi böyle düşüncelerde olmayacaklarına inanıyorum. Geçtiğimiz yıl bizi ziyaret eden Suwon Belediye Başkanına Suwon Parkı'nı gezdirirken 'Buraya bir tuvalet yapalım' teklifi geldi. Biz de bu konuda yapılan teklifi geri çevirmenin doğru olmayacağını düşünerek kabul ettik. Çünkü Suwon kenti Dünya Tuvalet Birliğinin üyesi olan bir belediye. Lokasyon olarak bize o parkı teklif etmişti. O bölgede bir tuvalet olduğu için, Doğu Sahil Bandı'nı kendilerine önerdik. Çünkü burası en önemli noktalarından biri konumunda. Bu umumi tuvaleti sevgili vatandaşlarımız gerektiği gibi, eve verilmiş bir hediye gibi kullanırlar. Sonuçta Müslüman bir ülkede yaşıyoruz ve 'Temizlik imandan gelir' diye bir sözümüz var. Bu sözü aklımıza getirerek bu tuvaleti kullanırız."

Dünya Tuvaletler Birliği Genel Sekreteri Young Checl Kim de bugün burada Suwon, Yalova ve Dünya Tuvalet Birliğinin iş birliğiyle yapılan umumi tuvaletin açılışında birlikte olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

  • Kim, Dünya Tuvalet Birliği olarak birçok ülkede bu kültürü yaymak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "16 ülkede bu tür çalışmamız oldu. Burada yapılan bu tuvaletin Yalova'yı ziyaret eden misafirlere, turistlere ve Yalova'nın tanıtımına vesile olmasını diliyorum. Bu iş birliği atmış olduğumuz bu adımla Suwon ile Yalova arasındaki iş birliğini daha da güçlenecek ve devam edecek." görüşünü aktardı.

Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolu Keewon Hong da projenin diğer belediyelere örnek olduğunu belirtti.

Keewon Hong, "Bu işbirliği sonucu açılan bu umumi tuvaletin her iki ülke arasında ki ilişkilere de katkıda bulunacaktır. Yapılan bu umumi tuvaletin diğer belediyelere de örnek olacağına inanıyorum. Bizler de sizlerin ikili ilişkilerinizin gelişmesi için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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