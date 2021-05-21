CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'den kadın meclis üyesine çirkin sözler: Sürekli lastiği patlıyor

İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı CHP’li Hasan Akgün, Mayıs Ayı Olağan Meclis Oturumunda, belediyenin borçlanmasına ve mali durumuna eleştirilerde bulunan AK Parti Meclis Üyesi Zerrin Çağlar’a ahlaksız sözler sarf etti.

"DİLİMİN SERT OLDUĞUNU BİLİYORSUNUZ"

Meclis oturumunda söz alan Çağlar, 27 yıldır Hasan Akgün tarafından yönetilen belediyenin her geçen gün borç batağına saplandığını, belediyenin borçlarını dahi ödeyemez hale geldiğini söyledi.

Çağlar’ın eleştirilerinin ardından Akgün, “Lüzumsuz konuşmalarla beni konuşturtmayın. Dilimin sert olduğunu biliyorsunuz” diyerek Zerrin Çağlar’ı susturmaya çalıştı. Bu sözlerin ardından çirkin bir üslupla “Bu arkadaşımızın sürekli lastiği patlıyor” ifadesini kullanarak Çağlar’ı hedef aldı.

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Çağlar ise bu sözlere “Belediye meclis üyesine lastiği patlıyor demek ne demek sayın başkanım. İnsanları kışkırtmaya çalışmayın” diyerek tepki gösterdi.

OYNAT 01:51 CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’den kadın meclis üyesine çirkin sözler: Sürekli lastiği patlıyor İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı CHP'li Hasan Akgün, AK Parti Meclis Üyesi Zerrin Çağlar'a ağza alınmayacak sözler sarf etti. Çağlar'ın Mayıs Ayı Olağan Meclis Oturumunda belediyenin mali durumuna yönelik eleştiriler yapması üzerine CHP'li başkan, “Lüzumsuz konuşmalarla beni konuşturtmayın. Dilimin sert olduğunu biliyorsunuz. Bu arkadaşımızın sürekli lastiği patlıyor” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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DAHA ÖNCE DE SÖZ HAKKI VERMEMİŞTİ

Mart ayı meclis oturumunda Çağlar, soru önergesi vermek için söz almıştı. Soru önergesini okumaya başladığı anda CHP’li Akgün, mikrofonu kapatmıştı. Meclis üyesinin söz alma hakkını engelleyen Akgün, Çağlar’a ağır ithamlar ve hakaretlerde bulunmuştu.

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