Gündem CHPli Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgünden kadın meclis üyesine çirkin sözler Sürekli lastiği patlıyor
İSTANBUL

CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'den kadın meclis üyesine çirkin sözler: Sürekli lastiği patlıyor

CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, AK Parti Meclis Üyesi Zerrin Çağlar’a yönelik ağza alınmayacak sözler sarf etti. Çağlar’ın Mayıs Ayı Olağan Meclis Oturumunda belediyenin mali durumuna yönelik eleştiriler yapması üzerine CHP’li başkan, çirkin bir üslupla "Lüzumsuz konuşmalarla beni konuşturtmayın. Dilimin sert olduğunu biliyorsunuz. Bu arkadaşımızın sürekli lastiği patlıyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgünden kadın meclis üyesine çirkin sözler: Sürekli lastiği patlıyor
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı CHP’li Hasan Akgün, Mayıs Ayı Olağan Meclis Oturumunda, belediyenin borçlanmasına ve mali durumuna eleştirilerde bulunan AK Parti Meclis Üyesi Zerrin Çağlar’a ahlaksız sözler sarf etti.

"DİLİMİN SERT OLDUĞUNU BİLİYORSUNUZ"

Meclis oturumunda söz alan Çağlar, 27 yıldır Hasan Akgün tarafından yönetilen belediyenin her geçen gün borç batağına saplandığını, belediyenin borçlarını dahi ödeyemez hale geldiğini söyledi.

Çağlar’ın eleştirilerinin ardından Akgün, “Lüzumsuz konuşmalarla beni konuşturtmayın. Dilimin sert olduğunu biliyorsunuz” diyerek Zerrin Çağlar’ı susturmaya çalıştı. Bu sözlerin ardından çirkin bir üslupla “Bu arkadaşımızın sürekli lastiği patlıyor” ifadesini kullanarak Çağlar’ı hedef aldı.


Çağlar ise bu sözlere “Belediye meclis üyesine lastiği patlıyor demek ne demek sayın başkanım. İnsanları kışkırtmaya çalışmayın” diyerek tepki gösterdi.

CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’den kadın meclis üyesine çirkin sözler: Sürekli lastiği patlıyor
OYNAT 01:51
CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’den kadın meclis üyesine çirkin sözler: Sürekli lastiği patlıyor
İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı CHP'li Hasan Akgün, AK Parti Meclis Üyesi Zerrin Çağlar'a ağza alınmayacak sözler sarf etti. Çağlar'ın Mayıs Ayı Olağan Meclis Oturumunda belediyenin mali durumuna yönelik eleştiriler yapması üzerine CHP'li başkan, “Lüzumsuz konuşmalarla beni konuşturtmayın. Dilimin sert olduğunu biliyorsunuz. Bu arkadaşımızın sürekli lastiği patlıyor” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE SÖZ HAKKI VERMEMİŞTİ

Mart ayı meclis oturumunda Çağlar, soru önergesi vermek için söz almıştı. Soru önergesini okumaya başladığı anda CHP’li Akgün, mikrofonu kapatmıştı. Meclis üyesinin söz alma hakkını engelleyen Akgün, Çağlar’a ağır ithamlar ve hakaretlerde bulunmuştu.

CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı: Yardım parasını dağıtmak zorunda değilim size ne?
GÜNDEM
CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı: Yardım parasını dağıtmak zorunda değilim size ne?

CHP’nin konuşturduğu vatandaş: Hasan Akgün’ün kardeşi çıktı
GÜNDEM
CHP’nin konuşturduğu vatandaş: Hasan Akgün’ün kardeşi çıktı
Abone Ol Google News
Ayvacık birbirine geçti

Ayvacık birbirine geçti

Sağanak ve fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi.
Fatih Terim kararını açıkladı

'Fatih Terim' kararını açıkladı

​Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 'ayrılık' kararını duyurdu.
CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgünden kadın meclis üyesine çirkin sözler: Sürekli lastiği patlıyor

Dışişleri: İsrail'in samimiyetsiz iki yüzlü tutumu devam ediyor.

​İDDEF Gazze için yardım kampanyasını aralıksız sürdürüyor.

​Bakan Muş başvuru tarihini ve detayları açıkladı.

​İsrail polisi cuma namazı sonrası cemaate saldırdı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci Kesimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.