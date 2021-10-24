Gündem CHPli Mahmut Tanalın "Pariste heyetimiz kabul edilmedi" açıklamasına yalanlama Acaba siz başka bir programda mıydınız?
POLİTİKA

CHP'li Mahmut Tanal'ın "Paris'te heyetimiz kabul edilmedi" açıklamasına yalanlama: Acaba siz başka bir programda mıydınız?

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "TBMM Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu üyeleri ile Paris’e gittik. Paris’te ulusal Meclis yetkilileri resmî heyetimize randevu vermedi. " açıklamasında bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı yalanladı. Çavuşoğlu, Tanal'a "Acaba siz başka bir programda mıydınız?" diye sordu.

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Haber Merkezi AA
CHPli Mahmut Tanalın Pariste heyetimiz kabul edilmedi açıklamasına yalanlama: Acaba siz başka bir programda mıydınız?
Mahmut Tanal

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu'nun Paris ziyaretlerine ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, Paris'e giden komisyon heyetinde yer alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın sosyal medya paylaşımında, Paris'te komisyonun Meclis'ten randevu alamadığı iddia ettiğini belirtti.

"ACABA BAŞKA BİR PROGRAMDA MIYDINIZ?"

Komisyon çalışmaları çerçevesinde Senato Dostluk Grubu üyeleriyle Paris Büyükelçiliğinde bir araya geldiklerini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Planladığımız gibi Fransa Ulusal Meclisi'nde Türkiye Dostluk Grubu üyesi Fransız milletvekili Frederique Dumas ile de görüştük. Sayın Tanal, Fransa'da kurumsal nitelik kazandığını gördüğümüz İslam karşıtlığı ile mücadele kapsamında tamamladığımız yurt dışı programımızı bu tür doğru olmayan beyanlarla gölgelemeyelim. Acaba siz başka bir programda mıydınız? Meclisimizin de ülkemizin de itibarı yücedir."

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