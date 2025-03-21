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CHP'li Özel'e 'sokak çağrısı' tepkisi: Polisimize her türlü şiddetin sorumlusu sensin

CHP'li Özel'e 'sokak çağrısı' tepkisi: Polisimize her türlü şiddetin sorumlusu sensin

10:4121/03/2025, Cuma
AA
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AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "sokak çağrısı"na tepki göstererek, "Gerilimi arttırarak adaleti perdelemek istiyorsan çaban boşuna. Şayet İBB'deki hukuksuzluklara, balya balya paralara, yolsuzluklara, rüşvetlere, yurt dışına kaçan hortumculara ortak değilsen bu provokasyonların nedeni olma." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "sokak çağrısı"na ilişkin yazılı açıklamalarda bulundu..

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan

İnan, açıklamasında Özgür Özel'in Saraçhane'de yaptığı konuşmayı hatırlattı.

"İnsanları sokaklara çağırarak kendini kurtarmayı planlıyorsan boşuna uğraşma, polisimize her türlü şiddetin sorumlusu sensin"
ifadesini kullanan İnan, şunları kaydetti:
"Gerilimi arttırarak adaleti perdelemek istiyorsan çaban boşuna. Şayet İBB'deki hukuksuzluklara, balya balya paralara, yolsuzluklara, rüşvetlere, yurt dışına kaçan hortumculara ortak değilsen bu provokasyonların nedeni olma. Milletin evlatlarının sabrını ve sinirini test etmeyin, Türkiye'nin sağduyusundan sağlam bir tokat daha yemeyin."


#CHP
#CHP Genel Başkanı Özgür Özel
#Eyyüp Kadir İnan
#AK Parti Genel Sekreteri

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