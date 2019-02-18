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POLİTİKA

CHP'li Öztrak'tan DSP'ye geçen partililere tepki: Etik sorunları var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, görevlerinden istifa ederek DSP'ye geçen CHP'lilere tepki gösterdi. Öztrak, "Bizden aday olamadıkları için DSP'ye geçip, aday olan arkadaşlarımızla ilgili etik sorun olduğu ayan beyan ortadadır. 'Partisini bu kadar kolay terk eden vatandaşı da ortada bırakır' diye bir görüşü var milletimizin" dedi.

Haber Merkezi DHA
​​​CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak
​​​CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, Genel Merkez'de toplandı. Toplantı sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.

CHP'den istifa ederek, DSP'den aday olan isimlerle ilgili de değerlendirmede bulunan Faik Öztrak, "DSP ile bizim herhangi bir sorunumuz ve problemimiz olmaz. Ama bizden aday olamadıkları için DSP'ye geçip aday olan arkadaşlarımızla ilgili bir etik sorun olduğu ayan beyan ortadadır. Ve bunu yapan arkadaşlarımızın kendi partisine aday olmadığı için Allah muhafaza belediye başkanı seçilirlerse 'Bize ne yaparlar' diye milletimizin böyle bir görüşü olduğunu da ben duyuyorum. 'Partisini bu kadar kolay terk eden, vatandaşı da ortada bırakır' diye bir görüşü var milletimizin'' dedi.

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