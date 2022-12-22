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POLİTİKA

CHP'nin vizyon belgesini her iki kişiden biri takip etmemiş: Heyecan uyandırmadı

CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı programının yansımasını İstanbul Ekonomi Araştırma ortaya koydu. İEA'nın yaptığı ankete göre yüzde 50 vizyon belgesinden haberdar değilken, yüzde 30 ise belgenin tutarsız ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirtti. Gazeteci Özlem Gürses ise anket sonuçlarını, "Altılı masanın en büyük problemi bu bence" şeklinde yorumladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPnin vizyon belgesini her iki kişiden biri takip etmemiş: Heyecan uyandırmadı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyon belgesi ilgi görmedi

İstanbul Ekonomi Araştırma merkezinin yapmış olduğu ankete göre CHP'nin vizyon belgesini her iki kişiden biri takip etmemiş. Türkiye'nin 26 ilinde 2000 kişi üzerinde yapılan anket sonuçlarına göre ise yüzde 30'luk bir kesim CHP'nin vizyon belgesini hakkında olumsuz görüşe sahip.

GENÇLER VİZYON BELGESİNİ TAKİP ETMEMİŞ

İEA'nın anket sonuçları ise şu şekilde:

Her iki katılımcıdan biri CHP’nin, "İkinci Yüzyıla Çağrı" toplantısında açıkladığı Vizyon Belgesi’ni takip etmemiş.

Yüzde 30’luk kesim CHP’nin Vizyon Belgesi konusunda olumsuz görüşlere sahip.

Her beş katılımcıdan biri CHP’nin çok hazırlandığını ve iyi bir iş çıkardığı fikrinde.

Her beş katılımcıdan yaklaşık biri (yüzde 19) CHP’nin siyasi açıdan tutarsız bir belge hazırladığı görüşünde.

Yüzde 11’lik kesim ise, belgenin Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap vermediğini düşünüyor.

CHP’nin Vizyon Belgesi’ni takip etmeyenlerin en yüksek seviyede olduğu yaş grubu yüzde 68 ile 18-24 yaş aralığı. Yaş arttıkça CHP’nin toplantısını takip edenlerin oranı artıyor.

CHP'nin vizyon belgesini her iki kişiden biri takip etmemiş: Heyecan uyandırmadı
OYNAT 00:50
CHP'nin vizyon belgesini her iki kişiden biri takip etmemiş: Heyecan uyandırmadı
CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' programının yansımasını İstanbul Ekonomi Araştırma ortaya koydu. İEA'nın yaptığı ankete göre yüzde 50 vizyon belgesinden haberdar değilken, yüzde 30 ise belgenin tutarsız ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirtti. Gazeteci Özlem Gürses ise anket sonuçlarını, 'Altılı masanın en büyük problemi bu bence' şeklinde yorumladı.


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