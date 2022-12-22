CHP'nin vizyon belgesini her iki kişiden biri takip etmemiş: Heyecan uyandırmadı

İstanbul Ekonomi Araştırma merkezinin yapmış olduğu ankete göre CHP'nin vizyon belgesini her iki kişiden biri takip etmemiş. Türkiye'nin 26 ilinde 2000 kişi üzerinde yapılan anket sonuçlarına göre ise yüzde 30'luk bir kesim CHP'nin vizyon belgesini hakkında olumsuz görüşe sahip.

GENÇLER VİZYON BELGESİNİ TAKİP ETMEMİŞ

İEA'nın anket sonuçları ise şu şekilde:

Her iki katılımcıdan biri CHP’nin, "İkinci Yüzyıla Çağrı" toplantısında açıkladığı Vizyon Belgesi’ni takip etmemiş.

Yüzde 30’luk kesim CHP’nin Vizyon Belgesi konusunda olumsuz görüşlere sahip.

Her beş katılımcıdan biri CHP’nin çok hazırlandığını ve iyi bir iş çıkardığı fikrinde.

Her beş katılımcıdan yaklaşık biri (yüzde 19) CHP’nin siyasi açıdan tutarsız bir belge hazırladığı görüşünde.

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Yüzde 11’lik kesim ise, belgenin Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap vermediğini düşünüyor.

CHP’nin Vizyon Belgesi’ni takip etmeyenlerin en yüksek seviyede olduğu yaş grubu yüzde 68 ile 18-24 yaş aralığı. Yaş arttıkça CHP’nin toplantısını takip edenlerin oranı artıyor.