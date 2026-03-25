CHP’ye yeni bir aday bulalım

CHP’ye yeni bir aday bulalım

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0025/03/2026, Çarşamba
G: 25/03/2026, Çarşamba
Veli Ağbaba
Veli Ağbaba

CHP Genel Başkanı Özel’in iki kurmayı İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da ayrıştı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İmamoğlu’nun adaylığı için partiye baskı yaparken Meclis'teki sözcüsü Veli Ağbaba “İmamoğlu’nun adaylığı partiyi yorar. Yeni bir adayla yola devam edelim” diyor.

Yolsuzluk ve casusluk soruşturmalarından tutuklu yargılanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerindeki tartışmalara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in en yakınındaki iki isim de dahil oldu. İmamoğlu'na yakınlığıyla öne çıkan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Özel'in “Partimizin ağabeyi” diye tanımlayıp TBMM Grubu’nu emanet ettiği Malatya Milletvekili Veli Ağbaba arasındaki gerilim hattına, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları da eklendi. Böke, yargı süreci devam eden İmamoğlu'nun adaylığında ısrarını sürdürürken, Genel Merkez, MYK ve PM’ye bu konuda baskı yapıyor. Silivri'deki duruşmalara katılmadığı için eleştirilen Ağbaba ise İmamoğlu'nun adaylığının partiyi yoracağı savunarak, yeni bir adayla yola devam edilmesinden yana tavır koydu. Ağbaba, bu konuda TBMM grup yönetimi ve milletvekillerine de baskıya başladı.

KİM, KİMİ DESTEKLİYOR?

Ağbaba'ya en büyük destek Meclis grubundan geldi. Silivri'deki katılım yetersizliği ve vekiller arasında İmamoğlu'na mesafeli durma politikasında da Ağbaba etkisi var. Genel Başkan Yardımcıları Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in de aralarında bulunduğu isimler, Ağbaba'ya destek veriyor. Böke'nin destekçileri arasında ise Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Başkan Yarımcıları Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi'nden Aydın Milletvekili Bülent Tezcan başı çekiyor.

SİLİVRİ YERİNE VALİ YAVUZ’A GİTTİ

Gerilimi artıran gelişmelerden biri de Ağbaba'nın Silivri'deki davanın ilk duruşmasına katılmaması. Ağbaba’nın aynı gün Malatya Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etmesi, İmamoğlu cephesinde rahatsızlığa neden oldu. Bu ziyaretin bilinçli bir tercih olduğu yönündeki iddialar kulislere yansırken, İmamoğlu'na yakın bazı isimlerin “yalnız bırakanlar ihraç edilsin” çıkışının doğrudan Ağbaba’yı hedef aldığı öne sürüldü. Vali Yavuz, Ordu'da görev yaparken 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde şehre giden İmamoğlu'nun hakaretine uğramıştı. İmamoğlu'nun hakkında siyaset yasağı getirilmesini de içeren devlet yetkilisine hakaret davası bu olay üzerine açılmıştı.


Yaz saati uygulaması 2026: Saatler ileri alınacak mı? Yaz saati uygulaması Türkiye’de var mı, saatler değişiyor mu?