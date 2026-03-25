CHP’ye yeni bir aday bulalım

Yolsuzluk ve casusluk soruşturmalarından tutuklu yargılanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerindeki tartışmalara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in en yakınındaki iki isim de dahil oldu. İmamoğlu'na yakınlığıyla öne çıkan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Özel'in “Partimizin ağabeyi” diye tanımlayıp TBMM Grubu’nu emanet ettiği Malatya Milletvekili Veli Ağbaba arasındaki gerilim hattına, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları da eklendi. Böke, yargı süreci devam eden İmamoğlu'nun adaylığında ısrarını sürdürürken, Genel Merkez, MYK ve PM’ye bu konuda baskı yapıyor. Silivri'deki duruşmalara katılmadığı için eleştirilen Ağbaba ise İmamoğlu'nun adaylığının partiyi yoracağı savunarak, yeni bir adayla yola devam edilmesinden yana tavır koydu. Ağbaba, bu konuda TBMM grup yönetimi ve milletvekillerine de baskıya başladı.