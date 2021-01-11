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ANTALYA

CHP’yi belediyeye taşıdılar

CHP’yi belediyeye taşıdılar

Biri polis 6 kişinin katilini “saha sorumlusu” yapan Antalya’nın CHP’li Muratpaşa Belediyesi, parti teşkilatını da belediyede istihdam ediyor. CHP İl Başkan Yardımcıları İbrahim Utku Nar ve Anıl Taş’ın bizzat kendileri, Nuran Yılmaz’ın birçok akrabası işe alındı. Belediye çalışan partililerden bazıları şunlar: İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Pınar Aykaç’ın eşi, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşe Nar’ın 2 çocuğu, Gençlik Kolları Başkanı Özkan Yılmaz, İlçe Başkan Yardımcıları Recep Mutaf, Metin Balıkyemez, Mine Algan ve Hakan Genbeş.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Uysal
Ümit Uysal

Antalya’da CHP’li Muratpaşa Belediyesi’nin skandalları bitmek bilmiyor. 1’i polis 6 kişinin katili olan bir isimi ‘saha sorumlusu’ yapan, CHP ilçe başkanının uyuşturucudan sabıkalı damadını Zabıta Müdürlüğü’nde işe başlatan Başkan Ümit Uysal’ın belediyeyi CHP çiftliğe çevirdiği ortaya çıktı. CHP’nin son dönemlerde sıkça başvurduğu ‘liyakat’ söylemi kendini Muratpaşa Belediyesi’nde kendini gösterdi. Daha önce parti teşkilatlarında görev yapan çok sayıda isim ile parti yöneticilerinin yakınları belediyede istihdam edildi.

“Uyuşturucu satmak”tan ceza alan Yusuf Kabaağaç zabıta yapılmıştı.

PARTİ BELEDİYEYE TAŞINMIŞ

  • Yerel basında da yer alan ve CHP ilçe Başkanı Hasan Şahin’in de ‘hepsi liyakatlı insanlar” dediği listeye göre CHP İl Başkan Yardımcıları İbrahim Utku Nar ve Anıl Taş’ın bizzat kendisi, Nuran Yılmaz’ın ise birçok akrabası Muratpaşa Belediyesi’nde işe alındı. İl Disiplin kurulu üyesi Kamil Zor ile İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Pınar Özdemir Aykaç’ın eşi de CHP’nin ‘liyakatlileri’ arasında yer aldı. Parti tabanında bir çok genç belediyede işe girme hayalleri kurarken CHP İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşe Nar’ın 2 çocuğu da yalanlanmayan listede yer alıyor.

CHP 6 kişinin katili Murat Katrağ’ı işe almıştı. Türkiye bu skandalı Yeni Şafak’ın haberiyle öğrenmişti.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Özkan Yılmaz, Muratpaşa İlçe Başkan Yardımcıları Recep Mutaf, Metin Balıkyemez, Mine Algan ve Hakan Genbeş de listede yer alan şanlılardan bazıları. Sadece Muratpaşa’da görev alan CHP’liler değil, diğer ilçelerden de kadroyu kapanlar oldu. Kepez İlçe Başkan Yardımcıları Salih Ulus, Gökhan Ölmez, Deniz Demiröz Çisem Burçin Çoban, Akif Akkaya, Abidin Özkan, Demet Karakuş ve Nuray Ay’ın da liyakatliler arasında adı geçiyor.

İLÇE BAŞKANI BÖYLE SAVUNDU

  • AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülker de bu listeyi doğrulayarak, CHP’li Başkan Ümit Uysal’ı açıklama yapmaya çağırdı. Başkan Uysal sessizliğini korurken cevap CHP İlçe Başkanı Hasan Şahin’den geldi. Şahin isimleri yayınlamadığı gibi listede yer almayan partililer olduğunu itiraf etti: “AKP İlçe Başkanı’nın yayınladığı listede yer alan hatta yer almayan bütün parti üyesi emekçilerimize kefilim. Hepsi liyakat sahibi, emeğinin hakkını veren, mesaisine düzenli bir şekilde gidip gelen, namuslu bir şekilde evine ekmek götüren arkadaşlarımızdır…”
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