Çiçek Bahçesi’nde huzur turu

Selçuklu Belediyesi Konya’nın en büyük parklarından biri olan Kelebekler Vadisi Parkı’nda oluşturduğu ziyaret mekanları ile Konya turizmine önemli katkılar sağlıyor. Yaz döneminde yerli-yabancı binlerce ziyaretçiye görsel şölen sunan Türkiye’nin en renkli bahçesi Selçuklu Çiçek Bahçesi kapılarını ziyaretçilerine açtı. Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından sürdürülen özverili çalışmalar ile yaz dönemine hazır hale getirilen bahçede özel mevsimin çiçeklerinin yanı sıra yürüyüş yolları, kamelyalar, seyir tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra köşesi bulunuyor.

HUZURA DAVET

Selçuklu Çiçek Bahçesi’nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konyalıları ve şehir dışından gelen misafirleri bahçede yer alan görsel güzelliği görmeye davet etti. Selçuklu Belediyemizin Çiçek Bahçesi’nin yeni sezona hazır bir şekilde misafirlerini beklediğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Kelebek Parkımızın içerisinde toplam 11 bin 500 metrekare alanda 27 tür 65 çeşitle birlikte 400 bin çiçeğimizi tüm hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Buraya geldikleri zaman rengarenk çiçeklerle ve enfes kokularla burada güzel hatıralar biriktirecekler, güzel fotoğraflar çekecekler, çekilecekler. Mekanların içerisinde dolaşırken huzur bulacaklar” dedi.

YEREL TÜRLERLE TANIŞMA FIRSATI

Açılışının yeni yapılmış olmasına rağmen vatandaşların çiçek bahçesini doldurmaya başladığına değinen Başkan Pekyatırmacı, “Tüm Konyalı hemşehrilerimizi ve Konya dışından gelen misafirimizi Çiçek Bahçemize bekliyorum. Burada Konya'mızın özellikle yerel çiçekleriyle yerel çeşitleriyle tanışma fırsatını bulacaklar. Farklı renkleri, kokuları burada görebilecekler.” Şeklinde konuştu. Selçuklu Çiçek Bahçesi pazartesi günü hariç haftanın 6 günü sabah 9’dan akşam 20’ye kadar ziyaret edilebiliyor.

Sızma Mahallesi’nde okul heyecanı

Selçuklu Belediyesi, Sızma Mahallesi’ne değer katacak önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyor. 1585 metrekare alanda inşa edilen ve içerisinde 8 derslik, fen, resim ve müzik dersliği, laboratuvar, spor salonu, kütüphane ve çok amaçlı salon bulunacak okul inşaatında imalat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sızma Mahallesi’nin eğitim alanındaki önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan okulda yüzde 80 tamamlanma oranına ulaşılırken çalışmaların kısa süre içerinde tamamlanması planlanıyor.

EĞİTİMİN YANINDAYIZ

Belediye olarak eğitimin her zaman yanında olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “İlçemize bugüne kadar birçok modern okul, kapalı spor salonları, suni çim sahalar, kütüphaneler kazandırırken okul dışı öğrenme ortamları ile de çocuklarımızın gelişimine katkı sunuyoruz” diye konuştu.

MERKEZ TAŞRA AYRIMI YOK

Merkez dışındaki mahallelerde de eğitim noktasında gayret ettiklerine dikkat çeken Başkan Pekyatırmacı, “Amacımız yeni eğitim döneminde okulumuzu öğrencilerimizin ve eğitim camiamızın hizmetine sunmak. Sızma İlkokulumuz tamamlandığında mahallemize değer katarken eğitim alanında da önemli bir boşluğu doldurmuş olacak. Okulumuzun Sızma mahallemize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kültür ve sanatın kalbi Selçuklu’da atıyor

Selçuklu Belediyesi’nin sanat temasıyla kurduğu ve eğitim alan çocukların el becerilerini geliştirerek yeni ufuklar kazandığı Selçuklu Sanat Tasarım Atölyesi’nde yıl sonu mezuniyet heyecanı yaşandı. Dönem boyunca çini, seramik, kağıt katlama, ahşap, resim atölyelerinde eğitim alan çocuklar hünerlerini hazırladıkları yaz sonu sergisi ile görücüye çıkardılar. Serginin gurur verici olduğunu dile getiren Başkan Pekyatırmacı, “Burada görev alan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, bütün kursiyerlerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Beyhekim yıl sonu sergisiyle final yaptı















