Çifte protesto ​

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi temel atma töreni ve Karabağlar Belediyesi toplu açılış törenine katıldı. Burada vatandaşların tepkisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, şikayetleri dinlemek yerine vatandaşlara fırça attı.

Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel projesi yüzünden uzun süredir mağdur olan mahalle sakinlerinden Eray Uslu’ya, “Devlete söyleyin, Büyükşehir Belediyesi ile anlaşsın” dedi.

CHP İŞTEN ATTI

Karabağlar Belediyesi’nden haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren bir kadın, ezan okunduğu sırada konuşmasına ara veren Kılıçdaroğlu’na seslenerek yardım istedi. Karabağlar Belediyesi’ndeki işinden haksız yere çıkarıldığını ifade eden kadın, “Ben sesimi duyurmak istiyorum. Ben işimi, ekmeğimi istiyorum. 16 aylık maaşımı alamadım. Ben hep CHP’ye oy verdim, ailem hep CHP’ye oy verdi. Ben bu haksızlığı kabul etmiyorum.” dedi.Tepkili kadına ise CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan müdahale etti.

REKLAM

Kılıçdaroğlu, CHP tarafından işten atılan bir kadının isyanını duymazdan geldi.

DERTSEL DÖNÜŞÜM OLDU

Kılıçdaroğlu daha sonra, Büyükşehir Belediyesi’ni protesto eden mahallelilerle görüştü Tören alanı girişinde, “Uzundere için sözünü tut Büyükşehir”, “Uzundere kentsel dönüşüm oldu dertsel dönüşüm”, “Uzundere burada Tunç Soyer nerede?” şeklinde dövizler taşıyan bir grup, Uzundere Mahallesi’nde kentsel dönüşümün bitirilmemesini protesto etti. Kılıçdaroğlu, tören öncesinde aracından inerek protestocularla görüştü.

GÜNDEM İBB'de işten çıkarılan işçi CHP Genel Merkezi önünde tepki gösterdi: Gizliden gizliye işçi kıyımı var

EVİMİZE GEÇEMEDİK

Mahalle sakinlerinden Eray Uslu, kentsel dönüşüm çalışmaları bitirilmediği için yıllardır yeni evlerine geçemedikleri söyledi. Mağduriyeti bildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, “Arkadaşlara sordum, ihaleye katılan yok. Ekonomik şartlar nedeniyle, fiyatlar belli olmadığı için müteahhitler korkuyor. İki kez ihaleye çıkıldı, katılan olmadı. Hükümete ‘Kardeşim fiyat istikrarını sağlayın, ihale açılıyor, Büyükşehir Belediyesi ihale açıyor hiçbir müteahhit girmiyor.’ deyin.” cevabını verdi.

REKLAM

GİDİN MÜTEAHHİT BULUN

Kılıçdaroğlu, evlerin Büyükşehirin bütçesi ile yapılmasını talep eden Uslu’ya, “Devlete söyleyin, Büyükşehir Belediyesi ile anlaşsın, beraber yapsınlar. Hükümetle konuşun, tapuları gerekirse devredeceğiz, gelsinler size yapsınlar. Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin.” ifadelerini kullandı. Uslu da bunun üzerine “Yani vatandaş kendi işini kendi çözsün. Bu söylenecek kelime mi?” karşılığını verdi. Vatandaşlardan Emine Demir de “Kılıçdaroğlu buraya temel atmaya geldi ya, buraya gelmeyecekti, bizim evlerin temelini atacaktı.” şeklinde konuştu.