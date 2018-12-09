Çingene kızı görücüye çıktı

Çingene Kızı mozaiğinin ABD’den Gaziantep’e getirilen 12 parçası, Zeugma Mozaik Müzesi’nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı törenle ziyarete açıldı. Yurt dışına kaçırılan eserlerin takipçisi olduklarını söyleyen Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

“Çingene Kızı’nın resmedildiği kompozisyona ait 12 parça, eşsiz mozaik bizlerle ana yurdunda buluşuyor. Bu kavuşmanın, ilk 11 ayda 251 bin ziyaretçi sayısıyla kendi ziyaretçi rekorunu kıran Zeugma Müzemiz’e olan ilgiyi kat be kat artıracağına inanıyorum. Bu coğrafyadan koparılan kültür varlıklarının yurtlarına döndürülmesinin ısrarla takipçisi olacağız. Bu bizim ülkemize ve tüm insanlığa karşı sorumluluğumuzun bir gereği”

VATANLARINDA daha gÜZELLER

Bakan Ersoy, tüm dünyaya, insanlığın ortak kültürel mirası olan eserlerin ait oldukları yerde korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında hassasiyet göstermeleri için bir kez daha çağrıda bulunarak, “Her eser kendi vatanında ait olduğu yerde güzel, orada anlamlı. Bu bizim kültürel varlıkların özüne olan saygımız yaklaşım felsefemiz” diye konuştu. Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu anlatan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şöyle konuştu:

BELKIS’A KAVUŞTU

“60 yıl önce büyük bir hasretle başlayan Çingene Kızı ailesine kavuşuyor, kız kardeşine kavuşuyor, tablosuna kavuşuyor. Çingene Kızı’nın ailesine, kız kardeşi Belkıs’a nasıl kavuştuğuna hep birlikte şahitlik edelim” ifadelerini kullandı. Bu arada, parçalar arasında bulunan kadın başı figürüne, mozaiklerin çıkarıldığı köyün “Belkıs” olan adı verildi.