Çocukları olmayınca kaçırdılar

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta evli çift tarafından kaçırılan 5 yaşındaki otizmli çocuk, polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla bulundu. Bahçelievler Mahallesi'nde 5 yaşındaki otizmli C.A, markete gitmek için evinden çıktıktan sonra dönmedi. Emine (31) ve Cem A. (40) çifti, çocuklarının kaybolması üzerine durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, çocuğun evin yakınındaki tarım arazisine gitmiş olabileceğini değerlendirerek bölgede arama yaptı.

KARATAŞ'A GÖTÜRDÜLER

Bu arada, evin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, çocuğun sokakta yürüdüğü sırada biri kadın iki kişi tarafından kaçırıldığını belirledi. Ekipler, yaptıkları araştırmayla çocuğun İlknur Y. ve dini nikahlı eşi Salih İ. tarafından kaçırıldığını, Karataş ilçesindeki evlerine götürüldüğünü tespit etti. Polis ve jandarma ekipleri adrese birlikte düzenledikleri operasyonla çocuğu kurtardı. Salih İ. ve İlknur Y.'nin çocukları olmadığı için C.,’yı kaçırdığı belirlendi. Zanlı kadın ve erkek gözaltına alınırken, küçük çocuk ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra aileye teslim edildi.

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GEREKEN CEZAYI ALSINLAR

Anne Emine A, oğlunun ablasıyla markete gittiğini, daha sonra kızının eve yalnız dönmesi üzerine çocuğunu aramaya çıktığını belirtti. Oğlunu bulamayınca durumu polislere bildirdiğini aktaran Emine A, "Polis ve AFAD ekipleriyle oğlumu bulmak için seferber olduk. Ben aradan geçen her saat oğlumun cesedinin bulunacağı korkusunu yaşadım. Güvenlik kamerası olmasaydı belki de oğlum bulunamayacaktı." dedi. Çocuğunun, olay nedeniyle travma yaşadığını aktaran anne, "Oğlumu kaçıranların gereken cezayı almalarını istiyorum." ifadesini kullandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, sokakta yürüyen çocuğun yanına yaklaşan çift, C.A'yı elinden tutarak götürüyor.

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