Çöl tozu yeniden Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu

Mısır üzerinden esen rüzgarlarla taşınan ince toz partikülleri, önümüzdeki günlerde Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak gibi illeri etkisi altına alacak.
Toz bulutlarının yurda beklenen giriş tarihi ise 10 Mayıs Cuma günü olarak tahmin ediliyor.
"Toz taşınımı özellikle cuma günü yoğunlaşacak"
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Türkiye'nin yarından itibaren Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine gireceğini belirterek "Toz taşınımı, özellikle cuma günü yoğunlaşacak" dedi.
Toz taşınımının özellikle cuma günü etkisini arttıracağını vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, "Bize, Batı Anadolu'ya çöl tozları Sahra Çölü'nden gelir. Güneydoğu Anadolu’ya ise Arabistan'dan gelir. Güneydoğu'da başta Çukurova olmak üzere verimli toprakların nedeni de Arabistan'dan gelen toz. Cuma günü Türkiye'yi kaplayacak" dedi.
"Yağmurla toprağa inerse verimli bir yıl geçiririz"
Toz taşınımının havada askıda kalmayacağını çünkü yağmurun da beklendiğini belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar şu ifadeleri kullandı: