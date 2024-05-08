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Çöl tozu yeniden Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu

Türkiye'nin çoğu bölgesinde güneşli günler sürerken, yağışlar batı ve güneydoğudan ülkeye giriş yapmaya başladı. Ayrıca, çöl tozu uyarısı da geldi. Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu'ya yaklaşan çöl tozu bulutlarına dair uyarılarda bulundu.

17:08 - 8/05/2024 Çarşamba
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Meteoroloji
Genel Müdürlüğü, 8 Mayıs 2024 tarihli hava durumu raporunda, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde beklenen hava koşulları ve Güneydoğu Anadolu'ya yaklaşan çöl tozu bulutlarına dair önemli uyarılarda bulundu.

Mısır üzerinden esen rüzgarlarla taşınan ince toz partikülleri, önümüzdeki günlerde Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak gibi illeri etkisi altına alacak.


Toz bulutlarının yurda beklenen giriş tarihi ise 10 Mayıs Cuma günü olarak tahmin ediliyor.



"Toz taşınımı özellikle cuma günü yoğunlaşacak"


Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Türkiye'nin yarından itibaren Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine gireceğini belirterek "Toz taşınımı, özellikle cuma günü yoğunlaşacak" dedi.


Toz taşınımının özellikle cuma günü etkisini arttıracağını vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, "Bize, Batı Anadolu'ya çöl tozları Sahra Çölü'nden gelir. Güneydoğu Anadolu’ya ise Arabistan'dan gelir. Güneydoğu'da başta Çukurova olmak üzere verimli toprakların nedeni de Arabistan'dan gelen toz. Cuma günü Türkiye'yi kaplayacak" dedi.


"Yağmurla toprağa inerse verimli bir yıl geçiririz"


Toz taşınımının havada askıda kalmayacağını çünkü yağmurun da beklendiğini belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar şu ifadeleri kullandı:


Yağışla beraber zemine inecektir. Yağışla beraber toprağa inmesi demek çok daha fazla verimlilik sağlar. Çünkü direkt toprağa enjekte olur. Çöl tozu dediğiniz şey zaten doğanın gübresidir. Biz bunlara 'tabakalı silikat' deriz. Bu tabakaların içinde her türlü nütrient vardır. Demirinden magnezyumuna kadar her şey mevcut. Yağmurla toprağa inerse verimli bir yıl geçiririz.



#Meteoroloji
#çöl tozu
#güneş
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