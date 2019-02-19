Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları seçim kurullarına iletildi

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Erdoğan: Yeni bir göç dalgasını tek başına göğüsleyemeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı açılış yemeğinde konuştu. Erdoğan, İdlib mutabakatının büyük bir göçü engellediğini belirterek "Yeni bir göç dalgası yaşanması halinde bunu tek başımıza göğüsleyemeyeceğiz. Ülkemizin terörden arındırdığı bölgeler Suriye'nin en yaşanabilir, huzurlu alanlarıdır. Güvenli bölge formülü Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri için en pratik çözüm yoludur" dedi.