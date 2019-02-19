İyi Parti aday listelerini teslim etti

İyi Parti'de, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait geçici aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarına teslim edildi.
31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında hazırlanan seçim takvimi uyarınca İyi Parti, geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına sundu.
Bu kapsamda İYİ Parti 14'ü büyükşehir 44 il ve 437 ilçede aday gösterirken, CHP ile 23 büyükşehir ve 27 il olmak üzere 50 ilde iş birliği yaptı.
İYİ Parti'nin aday gösterdiği büyükşehirler ve adayların isimleri şöyle:
- Balıkesir: İsmail Ok
- Denizli: Ümit Bahtiyar
- Erzurum: Mahmut Uykusuz
- Gaziantep: Ejder Demir
- Kayseri: Dursun Ataş
- Kocaeli: Serdar Kaman
- Konya: Oğuz Şimşek
- Manisa: Orkun Şıktaşlı
- Mardin: Tuna Işıkhan
- Mersin: Burhanettin Kocamaz
- Sakarya: Cihan Kolip
- Samsun: Hayati Tekin
- Trabzon: Atakan Aksoy
- Van: Serkan Saygın
İYİ Parti'nin İl Belediye Başkan adayları ise şöyle:
- Adıyaman: Abdülkadir Kırmızı
- Afyonkarahisar: Mahmut Koçak
- Ağrı: Taner Söylemez
- Aksaray: Özhan Türemiş
- Ardahan: Mete Özdemir
- Batman: Esat Özgül
- Bayburt: Yunus Özyılmaz
- Çankırı: Raif Oktay
- Çorum: Bilgi Terlemezoğlu
- Düzce: Ömer Küçük
- Elazığ: Ali Şekerdağ
- Gümüşhane: Mustafa Canlı
- Hakkari: Yaşar Yorulmaz
- Isparta: Gökmen Gökmenoğlu
- Karabük: Dursun Altıparmak
- Karaman: Zühtü Bahadır Bayraç
- Kars: Settar Kaya
- Kilis: Ahmet Nalçacıoğlu
- Kırıkkale: Mahir Yılmaz
- Kütahya: Aynur Sezer
- Muş: Erkan Çelikoğlu
- Nevşehir: Mehmet Özkan
- Niğde: Mümin İnan
- Osmaniye: Davut Çuhadar
- Rize: Yakup Özkan
- Siirt: Ahmet Özgür
- Şırnak: Haci Özer
- Tokat: Hüseyin Yarıcı
- Uşak: Muhammet Gür
- Yozgat: Metin Özışık.