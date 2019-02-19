Gündem İyi Parti aday listelerini teslim etti
POLİTİKA

İyi Parti hangi illerde belediye başkan adayı çıkardı?

İyi Parti aday listelerini teslim etti

İyi Parti, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti. Parti, 14 büyükşehir, 30 il olmak üzere 44 kent ve 437 ilçede belediye başkanlığı için aday gösterdi. İYİ Parti CHP ile 23 büyükşehir ve 27 il olmak üzere 50 ilde iş birliği yaptı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İyi Parti'de, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait geçici aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarına teslim edildi.

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında hazırlanan seçim takvimi uyarınca İyi Parti, geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına sundu.

Bu kapsamda İYİ Parti 14'ü büyükşehir 44 il ve 437 ilçede aday gösterirken, CHP ile 23 büyükşehir ve 27 il olmak üzere 50 ilde iş birliği yaptı.

İYİ Parti'nin aday gösterdiği büyükşehirler ve adayların isimleri şöyle:

  • Balıkesir: İsmail Ok
  • Denizli: Ümit Bahtiyar
  • Erzurum: Mahmut Uykusuz
  • Gaziantep: Ejder Demir
  • Kayseri: Dursun Ataş
  • Kocaeli: Serdar Kaman
  • Konya: Oğuz Şimşek
  • Manisa: Orkun Şıktaşlı
  • Mardin: Tuna Işıkhan
  • Mersin: Burhanettin Kocamaz
  • Sakarya: Cihan Kolip
  • Samsun: Hayati Tekin
  • Trabzon: Atakan Aksoy
  • Van: Serkan Saygın

İYİ Parti'nin İl Belediye Başkan adayları ise şöyle:

  • Adıyaman: Abdülkadir Kırmızı
  • Afyonkarahisar: Mahmut Koçak
  • Ağrı: Taner Söylemez
  • Aksaray: Özhan Türemiş
  • Ardahan: Mete Özdemir
  • Batman: Esat Özgül
  • Bayburt: Yunus Özyılmaz
  • Çankırı: Raif Oktay
  • Çorum: Bilgi Terlemezoğlu
  • Düzce: Ömer Küçük
  • Elazığ: Ali Şekerdağ
  • Gümüşhane: Mustafa Canlı
  • Hakkari: Yaşar Yorulmaz
  • Isparta: Gökmen Gökmenoğlu
  • Karabük: Dursun Altıparmak
  • Karaman: Zühtü Bahadır Bayraç
  • Kars: Settar Kaya
  • Kilis: Ahmet Nalçacıoğlu
  • Kırıkkale: Mahir Yılmaz
  • Kütahya: Aynur Sezer
  • Muş: Erkan Çelikoğlu
  • Nevşehir: Mehmet Özkan
  • Niğde: Mümin İnan
  • Osmaniye: Davut Çuhadar
  • Rize: Yakup Özkan
  • Siirt: Ahmet Özgür
  • Şırnak: Haci Özer
  • Tokat: Hüseyin Yarıcı
  • Uşak: Muhammet Gür
  • Yozgat: Metin Özışık.

17 milletvekili yerel seçimlerde yarışacak
GÜNDEM
17 milletvekili yerel seçimlerde yarışacak

AK Parti Özhaseki'yi İl Seçim Kuruluna bildirdi
GÜNDEM
AK Parti Özhaseki'yi İl Seçim Kuruluna bildirdi

CHP aday listelerini teslim etti
GÜNDEM
CHP aday listelerini teslim etti

Saadet Partisi aday listelerini teslim etti
GÜNDEM
Saadet Partisi aday listelerini teslim etti

Meclis yeni başkanını seçecek
GÜNDEM
Meclis yeni başkanını seçecek
/**/
Meclis yeni başkanını seçecek

Meclis yeni başkanını seçecek

Genel Kurul 24 Şubat'ta TBMM Başkanı seçimi için toplanacak.
Cumhur İttifakı 51 ile genişledi

Cumhur İttifakı 51 ile genişledi

44 ilde AK Parti, 7 ilde MHP aday gösterdi.
19 Şubat 2019 Salı gün sonu haberleri

Nöbetçi noter uygulaması başlıyor

Nöbetçi noter uygulaması başlıyor

​Adalet Bakanı Gül yeni düzenlemeyi açıkladı.
Soyadım gibi iş yaparım

Soyadım gibi iş yaparım

​AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım açıklama yaptı.
Bu akşam şölen var

Bu akşam şölen var

​Ay yüzde 14 daha büyük ve parlak görünecek.
Türkiye'den çekilmiyoruz

Türkiye'den çekilmiyoruz

​Honda'dan yeni açıklama: Faaliyetlerimiz sürecek.
Tiryakiler dikkat

Tiryakiler dikkat

Sıcak çay içen yüzlerce kişi, aynı hastalığa yakalandı.

Saadet'ten aday oldu

Saadet'ten aday oldu

İdris Naim Şahin Ordu'da aday gösterildi.
Parmakları simsiyah oldu

Parmakları simsiyah oldu

Elleriyle para kazanan genç adamın hayatı karardı.
64 metreye ulaşıldı

64 metreye ulaşıldı

​2021'in nisan ayında enerji üretimine başlayacak.
81 ile riskli alan genelgesi

81 ile riskli alan genelgesi

​Çevre Bakanı Kurum: 3 ay içinde bildirilmesi gerekiyor.
Bu kafayla iktidar olacaklarmış

Bu kafayla iktidar olacaklarmış

Tanzim satış sırasındaki vatandaşa iğrenç gönderme.
Su için deharekete geçildi

Su için deharekete geçildi

​Fahiş fiyatlara yönelik denetim listesine alındı.
Göz göre göre yalan söylediler

Göz göre göre yalan söylediler

​FETÖ'cüler, onlarca ifade ve görüntüye rağmen inkar etti.
Köprü cezaları için son 10 gün

Köprü cezaları için son 10 gün

Araç sahipleri ay sonuna kadar başvuru yapmalı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.