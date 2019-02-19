İyi Parti hangi illerde belediye başkan adayı çıkardı? İyi Parti aday listelerini teslim etti İyi Parti, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti. Parti, 14 büyükşehir, 30 il olmak üzere 44 kent ve 437 ilçede belediye başkanlığı için aday gösterdi. İYİ Parti CHP ile 23 büyükşehir ve 27 il olmak üzere 50 ilde iş birliği yaptı.

Haber Merkezi 19 Şubat 2019, 19:53 Son Güncelleme: 19 Şubat 2019, 19:58 AA