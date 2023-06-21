Cumhurbaşkanı Erdoğan hacca gidecek mi? Erbaş açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın, her yönüyle en güzel şekilde hac ibadetini yerine getirmeleri ve evlerine dönmeleri için azami gayret gösteriyoruz. Bu sene 88 bin 430 vatandaşımız hac ibadeti için kutsal topraklara geliyor. Bu sayının yüzde 54'ü kadın, yüzde 46'sı erkeklerden oluşuyor. Yarın itibariyle tüm hacı adaylarımız kutsal topraklara gelmiş olacak inşallah. Bu sene hacca gelen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 62. En yaşlı hacı adayımız 99 yaşında bir teyzemiz. En küçük hacı adayımız ise henüz 2 aylık bir yavrumuz. Bu sene çocuklardan bir grup da oluşturduk. Çocuk hacı grubumuz var. Şu ana kadar hac için kutsal topraklarda bulunan 14 vatandaşımız hayatını kaybetti."