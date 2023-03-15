Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İlham Aliyev Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Olağanüstü Zirvesi için Ankara'ya gelen Aliyev'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı.
Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.