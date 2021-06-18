Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pandemi döneminde 158 ülkeye sağlık malzemesi gönderdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumunun açılışında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bölgemizin ve dünyanın meselelerini konuşmak, çözüm yolları üretmek için buradayız. Foruma Antalya'nın ev sahipliği yapması tesadüf değildir. Tıpkı Akdeniz gibi farklı kültürlerin ortak yuvasıdır.

Antalya Diplomasi Forumu'nun inşallah zamanla küresel diplomasinin kalbinin attığı bir zemine dönüşeceğine inanıyorum. Buradan vereceğimiz mesajlar tüm dünyaya dalga dalga yayılacaktır.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumunun açılışında konuşuyor.

https://t.co/SZlWAAUB69 — Yeni Şafak (@yenisafak) June 18, 2021

2020'de 16 milyon turisti sorunsuz bir şekilde ülkemizde ağırladık. Diplomasi insanlığın toplu halde yaşamaya başladığı tarihlerden beri kullanılan bir tabirdir. Bugün diplomasi deyince sadece devlet ve hükümet yetkilileri arasında kapalı kapılar ardından yapılan görüşmelerden bahsetmiyoruz. Artık siyasetçilerle birlikte STK', iş dünyası, medya ve üniversiteler arasındaki mesajlar da dış politikayı şekillendiriyor. Dijital diplomasi de bu dönemin kazanımlarındandır.

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"AŞI MİLLİYETÇİLİĞİNE VIRSAT VERİLMEMESİ ÖNEMLİ"

Birlemiş Milletler Güvenlik Kurulu tarihin en büyük sağlık krizini ancak 100 gün sonra gündemine alabildi. Türkiye olarak, 158 ülkeye sağlık malzemesi gönderdik. Türkiye'de yaşayan sığınmacıları vatandaşlarımızdan ayırmadık. Aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir. Aşının şantaj, politika veya dikte aracı kullanılması yanlış. Yıl sonundan önce bitirmeyi hedeflediğimi yerli aşımızı tüm insanlıkla paylaşacağız.

OYNAT 00:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşımızı inşallah tüm insanlıkla paylaşacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Salgın döneminde yapılan hataların tekrar etmemesi için aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir. Yıl sonundan önce bitirmeyi planladığımız yerli aşı çalışmalarımızı insan ve evrensel bir odakla sürdürüyoruz. Yerli aşımızı inşallah tüm insanlıkla paylaşacağız.' ifadelerini kullandı.

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"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR DEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Küresel sistemin üzerine inşa edildiği ana yapılar mevcut haliyle çözümün değil sorunun bir parçasıdır. Dünya 5'ten büyüktür demeye devam ediyoruz. 8 milyar insanın kaderi BM üyesi 5 ülkenin insafına bırakılamaz. 190 ülkeye bir süreliğine masada oturma hakkı veren, kendi kaderleriyle ilgili söz hakkı tanımayan bir sistem adalet üretemez.

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Güvenlik Konseyi'nin daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturulması gerekiyor. Reform taleplerini dile getiren ülkeleri dışlamaya yönelik gizli - açık baskılar da olabilir. Türkiye ile söylenen eksen tartışmaları bu hazımsızlığın ürünüdür. Tüm insanlık adına hakkı ve adaleti sağlamaya devam edeceğiz. Bunun uzun bir süreç olduğunun bilincindeyiz.

AA

"252 TEMSİLCİLİK İLE DÜNYADA 5. SIRADAYIZ"

Türkiye 252 dış temsilciliği ile dünyanın en geniş 5. büyük diplomatik ağına sahip ülke konumundadır. Barışa, istikrara katkı sağlamak için çaba harcıyoruz. Suriye'de halkın iradesini yansıtacak bir siyasi çözümün olması için var gücümüzle çalıştık. 10 yıldır 4.5 milyona yaklaşan Suriyeli kardeşimizi misafir ediyoruz. Suriye'de faaliyet gösteren PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı sahada varlık gösteren ilk ülke biz olduk. DEAŞ'ın Suriye'deki varlığına büyük ölçüde son vererek Avrupa ve dünyanın güvenliğine katkı sağladık. Şu an itibariyle DEAŞ'ın 4500 mensubunu etkisiz hala getirdik.