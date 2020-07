Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık uğruyor: Her zaman dertlerimizi dinler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık uğruyor: Her zaman dertlerimizi dinler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binasının açılışın ardından Cumhurbaşkanlığı Köşküne geçerken Tarabya'da bulunan minibüs şoförleriyle sohbet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Tarabya minibüs durağını sık sık ziyaret ettiği biliniyor. Duraktaki duvarlarda Erdoğan'ın ziyaretleri sırasında çekilen fotoğraflar da asılı duruyor. Durak içerisinde asılı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait fotoğrafın hikayesini de anlatan şoför Ramazan Satır, "Her zaman durduğunda dertlerimizi sıkıntılarımızı dinler, sorar. Bir sıkıntı olduğunda geri dönüş yapar bize. Dün de hatırımızı sordu. Bir arkadaşımız da çocuğunun okuluyla ilgili bir şey söyledi" dedi.

