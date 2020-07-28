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İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık uğruyor: Her zaman dertlerimizi dinler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık uğruyor: Her zaman dertlerimizi dinler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binasının açılışın ardından Cumhurbaşkanlığı Köşküne geçerken Tarabya'da bulunan minibüs şoförleriyle sohbet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Tarabya minibüs durağını sık sık ziyaret ettiği biliniyor. Duraktaki duvarlarda Erdoğan'ın ziyaretleri sırasında çekilen fotoğraflar da asılı duruyor. Durak içerisinde asılı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait fotoğrafın hikayesini de anlatan şoför Ramazan Satır, "Her zaman durduğunda dertlerimizi sıkıntılarımızı dinler, sorar. Bir sıkıntı olduğunda geri dönüş yapar bize. Dün de hatırımızı sordu. Bir arkadaşımız da çocuğunun okuluyla ilgili bir şey söyledi" dedi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğradı durak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğradı durak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binasının açılışının ardından Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı köşküne geçerken Tarabya Bayır Caddesi'nde bulunan minibüs durağına uğrayarak, bir süre minibüs şoförleri ile sohbet etti. O durakta şoförlük yapan Ramazan Satır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık durağı ziyaret ettiğini ve dertlerini dinlediklerini söyledi.

Erdoğan'dan minibüsçülere sürpriz
GÜNDEM
Erdoğan'dan minibüsçülere sürpriz

Ramazan Satır

Satır, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Her zaman durduğunda dertlerimizi sıkıntılarımızı dinler, sorar. Bir sıkıntı olduğunda geri dönüş yapar bize. Dün de hatırımızı sordu. Bir arkadaşımız da çocuğunun okuluyla ilgili bir şey söyledi. Onun da numarasını aldılar. Geri dönüş yapacaklar. Durmadığı zaman da yavaşlar camdan elini sallar, selam verir. Minibüslerle ilgili sıkıntımız oldu Beşiktaş'a 90 minibüs indirmiyorlardı 120 minibüs indirdi. Geçen sene de Kurban Bayramı'nda geldi herkesle bayramlaştı. Bu bayram da eğer burada olursa muhakkak uğrar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minibüs durağına ziyaret
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minibüs durağına ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durakta bulunan fotoğrafları.

"SİGARAYA ÇOK KIZIYOR"

Durak içerisinde asılı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait fotoğrafın hikayesini de anlatan Satır, açıklamasını şöyle sürdürdü:

  • "Akşam Cumhurbaşkanlığı görevlisi bir arkadaş geldi 'bunu sayın Cumhurbaşkanımız gönderdi' dedi. Biz de duvarımıza astık" dedi. Erdoğan'ın sigaraya karşı hassasiyetini hatırlatan Satır, "Sigaraya çok kızıyor. Birkaç arkadaşımızın cebinden sigarasını alıp, korumalarına not düşürdü ve sık sık aramalarını söyledi."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durakta bulunan fotoğrafları.
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