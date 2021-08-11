​Damlama sistemiyle yüzde 90 tasarruf​

Kuraklığa karşı önlem almaya çalışan Erzincan’ın Çatalarmut köyündeki çiftçiler, “vahşi sulama” olarak da bilinen salma sulama yerine yağmurlama ve damlama sistemleri sayesinde su tüketiminde yüzde 90 oranında tasarruf sağlayarak yörede örnek oldu.

Nihat Uçar

Murat Şahin

Şevki Uçar

“Çölleşme Risk Haritası”na göre topraklarının yaklaşık yüzde 20’si zayıf, yüzde 52’si orta ve yüzde 19’u yüksek risk grubunda bulunan Türkiye’de bazı bölgelerde kuraklık etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuraklık durumu haritasındaki son 3 aylık değerlendirme raporuna göre Erzincan ve çevresi de olağanüstü kurak bölgeler arasında bulunuyor.

YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, son yıllarda dünyayı etkisi altına alan kuraklığın yurtta da ciddi oranda hissedildiğini söyledi. Şahin, önceki yıllara kıyasla kuraklığın etkilerinin derinden hissedildiğini belirterek, “Kuraklıkla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımız’ın aldığı bir dizi önlem ve tedbir var. Vatandaşların salma sulamadan vazgeçerek basınçlı, damlama ve yağmurlama sistemine geçmelerini istiyoruz. Bakanlığımızın sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği var. Erzincan’da son 5 yılda 375 çiftçimize 4 milyon liraya yakın hibe desteği sağladık. Vatandaşlardan ve üreticilerden özellikle istediğimiz basınçlı modern sulama sistemlerini kullanmaları. Böylelikle hem suyu tasarruflu kullanmış hem de üründe verimi artırmış olacaklar” dedi.

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ÇİFTÇİNİN YÜZDE 20’Sİ TASARRUFA YÖNELDİ

İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Mesut Aksaray da Göyne Barajı’nın yapılış amacının 45 bin dönüm tarımsal araziyi damlama-yağmurlama sistemiyle sulamak olduğunu belirterek, “Şu anda damlama ve yağmurlama sulama sistemini kent genelinde kullanan çiftçilerimizin oranı yüzde 20 seviyelerinde. Vahşi sulamayla bir kişi sulama yaparken yağmurlama sulamada 10 kişi aynı anda, aynı miktarda suyla sulama yapabiliyor. Suyun kaynağında bulunmalarına rağmen suyu tasarruflu kullanan çiftçilerimize, diğer köylere örnek oldukları için teşekkür ederim” diye konuştu.

BİR YERİNE 10 TARLA AYNI ANDA SULANIYOR

Çatalarmut Köyü Muhtarı Şevki Uçar ise son 3 yılının en kurak mevsimini yaşadıklarını ifade ederek, “Baraj gölüne en yakın köy olmamıza, yani suyun kaynağında bulmamıza rağmen yağmurlama ve damlama sulama sistemini uygulamaya başladık. Yağmurlama sistemi büyük rahatlığı beraberinde getiriyor. Önceden vahşi sulama ile 1 tarlayı 3 saatte sularken şimdi ise 10 tarlayı 3 saate sulayabiliyoruz. Şu anda su tüketimimizi 10 kat azalmakla beraber köylü olarak son derece konforlu ve rahat şekilde tarlalarımızı sulayabiliyoruz. Köyümüzdeki çiftçiler yüzde 80 oranında damlama ve yağmurlama sistemine geçti, seneye inşallah tamamen geçmiş oluruz” dedi.

ÇİFTÇİ İÇİN KONFORLU