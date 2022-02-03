​Darıca’da Gençlik Konseri düzenlenecek.

Darıca Belediyesi, gençlere özel projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Gençlere yönelik çalışmalarıyla fark yaratan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlik ödülü alan Darıca Belediyesi, bu kez Sanat Sokakta Etkinlikleri kapsamında Gençlik Konseri düzenliyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçedeki kültür sanat alanındaki eksikliği gidermek amacıyla hayata geçirilen İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim gören kursiyerlerin hünerlerini sergileyeceği ve “Sanat Seninle Sokakta” etkinliği kapsamında düzenlenecek Gençlik Konseri, 5 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

BAŞKAN BIYIK GENÇLERİ DAVET ETTİ

Gençleri önemsediklerini ve Darıca Belediyesi olarak gençlere yönelik projelere ağırlık verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tüm Darıcalıları ve özellikle de gençleri konsere davet ederek şöyle konuştu: “İskoliye Sanat Akademisi’nde gitar, ney, bağlama, piyano gibi 9 farklı branşta eğitim gören gençlerden oluşan koro yaz aylarında Sanat Seninle Sokakta etkinlikleri kapsamında farklı mahallelerde konserler vererek hünerlerini sergilemişti. Kış aylarında da vatandaşlarımızın kültür sanattan uzak kalmaması adına Gençlik Konserleri düzenliyoruz. Tüm Darıcalı hemşerilerimizi ve özellikle de genç kardeşlerimizi Gençlik Konserine davet ediyorum.”

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KÜLTÜR SANAT ŞEHRİ DARICA İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Darıca’nın tam anlamıyla bir kültür sanat şehri olması için çalışmaya devam ettiklerini de kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak ilçemizin her alanda olduğu gibi kültür sanatta da önemli bir noktaya gelmesini arzuluyoruz. Gençlerimiz müzikten tiyatroya kadar kültür sanat alanında neye ilgi duyuyorsa kendisini bulacağı bir belediye anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda adımlar atıp projeler geliştiriyoruz. Kültür sanat alanında yatırımlarımız artarak devam edecek” diye konuştu.