Gündem Değerlerimizi keşfetmeye bekliyoruz
MARDİN

Değerlerimizi keşfetmeye bekliyoruz

Türkiye’nin birçok noktasına düzenlediği tur sayısını da arttırarak, her noktasının gezilmeye ve keşfedilmeye değer olduğundan hareket eden Jolly, taş yapıları, medreseleri, manastır ve müzesiyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlayan Mardin’de projenin lansmanını gerçekleştirdi.

Çağlar Çağatay Yeni Şafak
Mardin Kültür Turu
Mardin Kültür Turu

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “33 yıldır, gönülden hizmet sunduğumuz turizm sektöründe, 2019 yılı hedefimiz Türkiye’nin sahip olduğu tüm güzellikleri daha geniş kitlelere tanıtabilmek. Kültür turlarını bir sosyal sorumluluk projesi olarak ele alıyor ve yerli turisti önce kendi değerlerimizi keşfetmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Mete Vardar

Türkiye’nin kültür turları için geniş bir kaynak sunduğunu belirten Vardar, “Kültür turları ile insanlar yeni keşifler yapma, yeni lezzetler ve yeni insanlar tanıma fırsatı buluyor. Biz Türkiye’nin 81 iline yaptığımız bu organizasyonlarla ekonominin, ticaretin, oradaki gelenek göreneklerin devamlılığına katkı koyuyoruz” dedi.

Taş şehrin simgesi: Mardin Ulu Camii
RAMAZAN
Taş şehrin simgesi: Mardin Ulu Camii
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