Değerlerimizi keşfetmeye bekliyoruz

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “33 yıldır, gönülden hizmet sunduğumuz turizm sektöründe, 2019 yılı hedefimiz Türkiye’nin sahip olduğu tüm güzellikleri daha geniş kitlelere tanıtabilmek. Kültür turlarını bir sosyal sorumluluk projesi olarak ele alıyor ve yerli turisti önce kendi değerlerimizi keşfetmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Mete Vardar

Türkiye’nin kültür turları için geniş bir kaynak sunduğunu belirten Vardar, “Kültür turları ile insanlar yeni keşifler yapma, yeni lezzetler ve yeni insanlar tanıma fırsatı buluyor. Biz Türkiye’nin 81 iline yaptığımız bu organizasyonlarla ekonominin, ticaretin, oradaki gelenek göreneklerin devamlılığına katkı koyuyoruz” dedi.