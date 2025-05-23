DEM Parti'den MHP'ye ziyaret

DEM Parti İmralı heyeti, geçtiğimiz aylarda, MHP lideri Bahçeli ile görüşmüştü.
DEM Parti, gelecek hafta salı günü saat 11.30'da, MHP'yi TBMM'de ziyaret edeceklerini bildirdi.
DEM Parti İmralı heyeti geçtiğimiz günlerde İmralı'ya gitmiş, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmişti.
Görüşmenin ardından DEM Parti heyeti, üçüncü kez siyasi parti turuna başladı.
MHP'ye ziyaretin tarihi netleşti
MHP'ye ziyaretin tarihi netleşti
Bu kapsamda DEM Parti heyeti, 27 Mayıs salı günü saat 11.30'da Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) ziyaret edecek.
Görüşme TBMM'de gerçekleştirilecek.
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