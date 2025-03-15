DEM’le bayram sonrası görüşecek

Meclis’teki geleneksel milletvekili iftarına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın program öncesinde ve sonrasında DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’le sohbetinin ayrıntıları ortaya çıktı. Dikkat çeken sohbette Erdoğan’ın Önder’e, “Özel Kalem Müdürüm sizi arayacak. Bayramdan sonra görüşeceğiz” dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Önder’e sağlık durumunu da sorduğu ve iyi dileklerini ilettiği belirtildi.

Erdoğan’ın, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile TBMM Başkanvekili ve Sırrı Süreyya Önder’le Beştepe’de mi AK Parti Genel Merkezi’nde mi görüşeceği henüz netleşmedi. Kaynaklar, DEM Parti heyetinin AK Parti ve MHP ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı ile görüşme zemini oluşacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine DEM Parti’nin talep etmesi halinde randevu vereceğini söylemesi siyaseti ısıtmıştı. Erdoğan bu sözlerinin üzerinden birkaç saat geçmeden DEM Parti, Erdoğan’la görüşmek için başvuruda bulunmuştu.