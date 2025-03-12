DEM Parti, görüşmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep etti

İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası görüşmek için randevu istedi.
DEM Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Başvuru gelirse randevu veririm' sözleri sonrası harekete geçti. Partinin Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, bugün ya da yarın randevu isteyeceklerini duyurmuştu. DEM Parti'den yapılan yeni açıklamada İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için bir randevu talebinde bulunduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, bugün
AK Parti Grup Toplantısı
'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamış, başvuru yapmaları durumunda İmralı heyetine randevu vereceğini ifade etmişti.
Erdoğan'ın bu sözleri sonrası
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan
bugün ya da yarın randevu isteyeceklerini duyurmuştu.
DEM Parti'den yapılan son açıklamada İmralı heyetinin
Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile görüşmek için bir randevu talebinde bulunduğu belirtildi.
DEM Parti siyasi parti turuna başladı
DEM Parti siyasi parti turuna başladı
Öte yandan İmralı, 27 Şubat’ta örgüte silah bırakma çağrısı yaptıktan sonra DEM Parti siyasi parti ziyaretlerine başlamıştı.
İmralı heyetinin 17 Mart’ta AK Parti ve MHP'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.
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