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Van'da korkutan deprem

Van'da korkutan deprem

07:1122/04/2025, Salı
AA
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Van'da deprem meydana geldi.
Van'da deprem meydana geldi.

Van'da saat 03.39'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 6,95 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Van'ın Başkale ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,95 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.



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