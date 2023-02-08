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Deprem sadece Maraş’ta olmadı

Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Deprem Kahramanmaraş’ta oldu, Hatay ve Gaziantep yıkıldı” algısının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Prof. Ersoy, “Fay zonu Kahramanmaraş’tan başlayıp Hatay’a kadar uzanan bir yönde kırıldı. Bunu yalnız Hatay ya da Gaziantep’teki toprak yapısıyla açıklamak yanlış ve eksiktir. ‘Deprem Kahramanmaraş’ta yaşandı’ demek doğru değil. Deprem geniş bir hat üzerinde yaşandı” açıklamasında bulundu.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Deprem Kahramanmaraş’ta oldu, Hatay ve Gaziantep yıkıldı” algısının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Prof. Ersoy, “Fay zonu Kahramanmaraş’tan başlayıp Hatay’a kadar uzanan bir yönde kırıldı. Bunu yalnız Hatay ya da Gaziantep’teki toprak yapısıyla açıklamak yanlış ve eksiktir. ‘Deprem Kahramanmaraş’ta yaşandı’ demek doğru değil. Deprem geniş bir hat üzerinde yaşandı” açıklamasında bulundu. Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süleyman Pampal ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Deprem bir tek Kahramanmaraş’ta olmadı. Doğu Anadolu fay zonunun kırılmamış olan ve Kahramanmaraş’ın kuzeyinden Hatay’ın kuzeyine kadar uzanan segment üzerinde tek seferlik bir kırılma yaşandı. Depremi, tek bir ille sınırlandırmak yanlış. Bir sistemden bahsediyoruz.”


#Deprem
#Fay Hattı
#Şükrü Ersoy
2 saat önce
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Deprem sadece Maraş’ta olmadı
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