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Depremde hayatını kaybeden müftü ebediyete uğurlandı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, memleketi Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Altınkent köyünde toprağa verildi.

20:47 . 10/02/2023 Cuma
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Kütahya

Kütahya

Müftü Ömer Faruk Bilgili
, Cuma Namazını müteakip Gediz ilçesi Altınkent köyünde kılınan cenaze namazının ardından Altınkent köyü mezarlığına defnedildi.

Bilgili’nin cenaze namazına Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, TDV Mütevelli heyeti ikinci Başkanı İhsan Açık, İl Müftü Vekili Mustafa Karaman, Dini İhtisas Merkezi Müdürü Fatih Karazeybek, Diyanet İşleri Başkanlığı Daire Başkanları, Daire amirleri, çevre İl ve İlçe Müftüleri, Diyanet personeli ve vatandaşlar katıldı.



#Müftü Ömer Faruk Bilgili
#Deprem
#Cuma namazı
1 saat önce
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Depremde hayatını kaybeden müftü ebediyete uğurlandı
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