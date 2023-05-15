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Depremde yıkılan kültür varlıkları üç yılda ayağa kaldırılacak

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve hasar gören kültür varlıklarının tamamını 3 yıl içinde ayağa kaldırma hedefinde olduklarını söyledi.

12:00 . 15/05/2023 Pazartesi
DHA
Hasar gören kültür varlıklarının tamamı 3 yıl içinde ayağa kaldırılacak

Hasar gören kültür varlıklarının tamamı 3 yıl içinde ayağa kaldırılacak

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu illerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait birçok tarihi yapı da hasar meydana geldi. Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, depremlerde 678 kültür varlığından 31'inin tamamen yıkıldığını, 144'ünün ağır, 104'ünün orta, 98'inin hafif hasar gördüğünü, 292 eserin hasarsız olduğunu ve 9 kültür varlığında ise hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Aksu, ağır hasarlılarla birlikte 150'nin üzerinde eserin yerle bir olduğuna dikkat çekerek, hasar tespit çalışmalarından sonra üniversiteler ile ortak bir restorasyon projeleri hazırladıklarını belirtti. Aksu, "Restorasyon ve yeniden inşa çalışmalarımızı üniversitelerimizdeki uzman akademisyenler ve öğrenci arkadaşlarımız ile beraber titizlikle yürütüyoruz. Şu ana kadar 77 eserimizle ilgili çalışma başlattık. İhalelerimizi yaptık ve kurtarma kazılarına başladık. Depremde hasar alan kültürel varlıklarımızın kullanılabilir tüm parçalarını ayrıştırıyoruz. Eserlerimizin yeniden yapılma süreçlerinde bu orijinal parçaları kullanacağız" dedi.

'ŞEHİRLERİMİZİN SEMBOLLERİ TEKRAR YERİNE KONMUŞ OLACAK'

Depremde hasar gören taşınmaz kültür varlıklarının yeniden inşa sürecinde zemin etütleri ve zemin sağlamlaştırmalarının önemini vurgulayan Aksu, "Eserlerimizi daha sağlam bir şekilde ayağa kaldırmak için zemin çalışmaları oldukça önemli. Üniversitelerimiz bu konuda bize teknik bilgiler veriyor ve çalışmaları beraber yürütüyoruz. Deprem nedeniyle hasar gören camilerimiz arasında Habib-i Neccar Camii gibi Anadolu’nun en önemli sembolleri de yer alıyor. Birçok camimiz yaşanan depremde ciddi hasar gördü. Bu mekanlar şehirlerin en çok ziyaret edilen sembol mekanlarıydı. 3 yıl içerisinde depremde yıkılan 678 tarihi eserin tamamını ayağa kaldırmak gibi bir hedefimiz var. Bu süreç hızlı bir şekilde devam ediyor. 1 yıl içerisinde tamamlanacak pek çok eserimiz olacak; ama toplamda 3 yıl içerisinde tüm eserlerimizi ayağa kaldırılarak şehirlerimizin sembolleri tekrar yerine konmuş olacak" diye konuştu.

'HAYIRSEVERLERİMİZ BİRBİRLERİ İLE YARIŞTILAR'

Kültürel eserlerin yeniden ihyasının önemini belirten Aksu, "Bu önemi kavrayan çeşitli kurumlarımız ve hayırseverlerimiz bu sürece dahil olmak istediler ve bize başvuruda bulundular. Hatta bazı tarihi eserlerimiz ile ilgili birden fazla müracaat oldu. Özellikle Habib-i Neccar Camii ve Ulu Camilerimizde hayırseverlerimiz birbirleri ile yarıştılar. Hayırseverlerimizin kendi talepleri doğrultusunda restorasyon çalışmalarına dahil ederek protokollerimizi imzaladık. Son olarak Malatya Yeni Camii'nin protokolünü imzaladık. Bu hayırlar sayesinde hem müdürlüğümüzün çalıma süreçleri hızlandı hem de bununla ilgili bütçe sıkıntımız kısmen de olsa ortadan kalktı. Hayır sahiplerine teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Bu süreci birlikte hareket ederek tamamlamış olacağız. 3 yıl içerinde hayırseverlerimiz ve bizlerin marifeti ile yapılan restorasyon süreçleri bitmiş olacak" ifadelerini kullandı.



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#Kahramanmaraş
#deprem
#Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu
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